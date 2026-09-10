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Košarkaški savez Srbije izdao je hitno saopštenje povodom svih dešavanja vezanih za početak Prve muške lige Srbije za narednu sezonu.

Prenosimo u celosti njihovo obraćanje:

- Povodom dokumenta UKL naslovljenog kao „Važno obaveštenje“, Košarkaški savez Srbije obaveštava klubove, sudije i košarkašku javnost da je pitanje organizacije Prve muške lige Srbije za sezonu 2026/2027. godine završeno.

Košarkaški savez Srbije organizovaće takmičenje u skladu sa ovlašćenjima koja mu daju Zakon o sportu, sportska pravila i opšti akti KSS. Žreb takmičenja javno je obavljen 9. septembra 2026. godine, a KSS nastavlja da sprovodi sve pravne, organizacione i tehničke radnje neophodne za početak sezone.

Naslov „Važno obaveštenje“ ne daje tekstu pravnu snagu koju on nema. Istina uvek ima sve krupnija slova, sve krupnije, boldirane i podebljane u dopisima UKL kako se približava početak sezone.

Nije nam jasno zbog čega je potrebno tako tvrdoglavo pojačavanje ako je rukovodstvo UKL sigurno u ono što piše. Pravni osnov ne postaje jači zato što je odštampan krupnije, boldiran ili podebljan.

Ovakvo javno dopisivanje između UKL i KSS već je postalo degutantno i, što je važnije, štetno za klubove, igrače, sudije i regularnost takmičenja. KSS zato nema nameru da svakodnevno učestvuje u prepisci kojom se pokušava stvoriti utisak da jedno isto pitanje postaje drugačije ako se dovoljno puta ponovi.

Posebno ukazujemo da košarkaške sudije jesu sudije na terenu, ali nisu sudije redovnih sudova, niti arbitri Stalne sportske arbitraže pri Olimpijskom komitetu Srbije. Njihov posao nije da tumače sudske ili arbitražne odluke, da odlučuju o nadležnosti za organizovana takmičenja ili da se opredeljuju između pravnih stavova KSS i rukovodstva UKL. Njihov posao je da sude košarkaške utakmice u skladu sa pravilima igre i službenim nalozima nadležnih organa KSS.

KSS neće dozvoliti da sudije budu izložene pritiscima, pozivima ili upozorenjima da same procenjuju pravno dejstvo odluka koje nisu donele i za čije tumačenje nisu nadležne.

O službenim licima, delegiranju i drugim pitanjima neophodnim za održavanje takmičenja sudije će biti blagovremeno obaveštene preko nadležnih organa i zvaničnih kanala KSS - navodi srpska kuća košarke.