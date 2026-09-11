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Višnja Stefanović bila je najlepša srpska košarkašica, pred njom je bila lepa karijera, ali je pre tri godine odlučila da zasnuje porodicu.

Ipak, Višnja Stefanović se u 25. godini vraća svojoj velikoj ljubavi košarci, posle rođenja dve ćerkice.

Višnja Stefanović u dresu Srbije Foto: FIBA

Lepa mama

Rođena Kraljevčanka Višnja Stefanović ostvarila se kao majka, ali izgleda još nije izgubila glad za košarkom, piše Meridiansport. Osvajala je trofeje, dobijala MVP nagrade, nizala dabl-dabl partije... Godinama je važila za jednu od najtalentovanijih srpskih košarkašica i redovno je bila među najboljima u reprezentacijama do 18 i 20 godina.

Pažnju na sebe skrenula je sjajnim partijama u dresu Art Basketa sa kojim je osvojila Kup Milana Cige Vasojevića u sezoni 2020/21 i bila MVP završnog turnira tog takmičenja. Učestvovala je na NBA kampovima, bila član mladih reprezentativnih selekcija, stigla i do priprema seniorske. Sve je ukazivalo na to da će Višnja Stefanović izgraditi zapaženu košarkašku karijeru. Međutim, sa 22 godine povukla se sa terena.

1/14 Vidi galeriju Višnja Stefanović Foto: Printskrin/Instagram

Veza sa fudbalerom

Višnja Stefanović igrala je za Kraljevo, Art basket, Megu i Budućnost. Baš u Podgorici upoznala je čoveka sa kojim je osnovala porodicu. On je bivši fudbaler, koji je karijeru prekinuo takođe u 22. godini. Misija sa Budućnosti, sa sportske strane bila je zadovoljavajuća, jer je sa tim klubom stigla do finala ABA lige, gde su poražene od Celja.

Kako je Višnja jednom prilikom otkrila, njeni roditelji, pre svih otac koji je košarkaški trener, bili su prvobitno šokirani njenom odlukom da u 22. godini završi profesionalnu karijeru. Višnja je najmlađe dete u porodici, ima starije brata i sestru. Kasnije, dobila je podršku roditelja, kada se ostvarila kao majka, rodivši dve ćerkice.

Višnja Stefanović u dresu Art Basketa Foto: ŽKK Art basket

Srpska reprezentacija kao cilj

Srpska košarkašica završila je Fakultet za menadžera u sportu i nameravala je da se bavi tim poslom. Ipak, želja za košarkom bila jača. Imala je veliku žal što nikada nije igrala za seniorsku srpsku reprezentaciju, iako je bila na nekoliko okupljanja kod Marine Maljković. Sada će imati priliku da taj cilj i ostvari.

Višnja Stefanović govorila je otvoreno o ženskom sportu i zastupljenosti u medijima i javnosti.

- Generalno, mislim da bi ženska košarka trebala više biti zastupljenija. Takođe, trebalo bi više da se ulaže u žensku košarku. Ženski sport je potcenjen. Zašto je to tako, ne znam. Uglavnom se naglasak stavlja na reprezentacije i ako tu ima uspeha, to se malo isprati, piše se o tome par dana, ali to je to. Prvenstva unutar država retko ko prati - govorila je Višnja Stefanović.

Višnja Stefanović u crnoj haljini Foto: Printskrin/Instagram

Budućnost kao izbor

Višnja Stefanović sa svojih 186 cm igrala je na mestu krilnog centra i centra. Karakterisala ju je dobra igra pod košem, ali i odličan šut spolja. Potpisala je za Budućnost iz Podgorice i igraće za taj klub.

Tom prilikom, klub iz Crne Gore je napisao na društvenim mrežama:

- Srećan povratak, Višnja! Nakon pauze iz onih najlepših, životnih razloga, Višnja Stefanović je ponovo sa nama! Naša Višnja se vraća u tim da donese svoju prepoznatljivu energiju, iskustvo i borbenost. Svaki povratak donosi posebnu radost, a ovaj je definitivno jedan od takvih. Višnja, radujemo se svakom zajedničkom trenutku i novim pobedama koje su pred nama.

00:28 Košarkašice Crvene zvezde Izvor: Kurir/Dejan Ignjatović