"Govoriti o zajedničkoj istoriji Partizana, Fuenlabrade i Zajednice Madrid znači govoriti o bratstvu i sportskim vrednostima, to znači govoriti i o solidarnosti i uspehu, o snazi da se prevaziđu izazovi i o međusobnoj zahvalnosti. Odnos koji je započeo kada je Partizan iz Beograda tokom rata u našem gradu dočekan kao 'naš tim', opstao je tokom vremena. Ne samo da smo te sezone zajedno ispisali istoriju osvajanjem evropske titule, već se saradnja nastavila i intenzifikovala poslednjih godina, dovodeći do simbioze iz koje je proizašlo naše novo ime: 'Partizan de Fuenlabrada'", piše u saopštenju španskog kluba.