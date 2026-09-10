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To partnerstvo započeto je u sezoni 1991/92, u kojoj je Partizan, zbog tadašnjeg rata i sankcija, svoje utakmice kao domaćin igrao u Fuenlabradi.

Crno-beli su te sezone osvojili svoju do sada jedinu titulu klupskog prvaka Evrope.

"Govoriti o zajedničkoj istoriji Partizana, Fuenlabrade i Zajednice Madrid znači govoriti o bratstvu i sportskim vrednostima, to znači govoriti i o solidarnosti i uspehu, o snazi da se prevaziđu izazovi i o međusobnoj zahvalnosti. Odnos koji je započeo kada je Partizan iz Beograda tokom rata u našem gradu dočekan kao 'naš tim', opstao je tokom vremena. Ne samo da smo te sezone zajedno ispisali istoriju osvajanjem evropske titule, već se saradnja nastavila i intenzifikovala poslednjih godina, dovodeći do simbioze iz koje je proizašlo naše novo ime: 'Partizan de Fuenlabrada'", piše u saopštenju španskog kluba.

KK Partizan - pripreme Foto: KK PARTIZAN

Ova odluka dolazi samo dan pred prijateljsku utakmicu između košarkaša beogradskog i španskog kluba, koja će biti odigrana u hali "Aleksandar Nikolić" u okviru turnira koji organizuju crno-beli.

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Žofri Lovernj izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić