KAKAV GEST FUENLABRADE PRED MEČ SA PARTIZANOM! Španci promenili ime, evo kako se sada zovu!
To partnerstvo započeto je u sezoni 1991/92, u kojoj je Partizan, zbog tadašnjeg rata i sankcija, svoje utakmice kao domaćin igrao u Fuenlabradi.
Crno-beli su te sezone osvojili svoju do sada jedinu titulu klupskog prvaka Evrope.
"Govoriti o zajedničkoj istoriji Partizana, Fuenlabrade i Zajednice Madrid znači govoriti o bratstvu i sportskim vrednostima, to znači govoriti i o solidarnosti i uspehu, o snazi da se prevaziđu izazovi i o međusobnoj zahvalnosti. Odnos koji je započeo kada je Partizan iz Beograda tokom rata u našem gradu dočekan kao 'naš tim', opstao je tokom vremena. Ne samo da smo te sezone zajedno ispisali istoriju osvajanjem evropske titule, već se saradnja nastavila i intenzifikovala poslednjih godina, dovodeći do simbioze iz koje je proizašlo naše novo ime: 'Partizan de Fuenlabrada'", piše u saopštenju španskog kluba.
Ova odluka dolazi samo dan pred prijateljsku utakmicu između košarkaša beogradskog i španskog kluba, koja će biti odigrana u hali "Aleksandar Nikolić" u okviru turnira koji organizuju crno-beli.