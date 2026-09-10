NOVI DRESOVI, NOVA ERA! Partizan u petak prvi put izlazi pred Grobare u novoj opremi
- Partizan će nove dresove prvi put obući u petak na pripremnom turniru Open Air, pred navijačima u hali 'Aleksandar Nikolić'.
- Nova oprema biće u prodaji već od sutra u klupskom šopu, na sajtu i na štandovima na Kalemegdanu, a od utorka i u ostalim prodavnicama.
Uz predstavljanje dresova, klub je poslao i jasnu poruku: „Nek' ne igra, ko se lomi!“ Crno-beli će novu opremu prvi put obući na pripremnom turniru Open Air.
Dobra vest za sve Grobare je da će novi dresovi u prodaji biti već od sutra. Navijači će moći da ih kupe u KK Partizan Shop-u u Kralja Milana, ali i putem zvanične internet prodavnice kluba.
Prodaja će u nedelju biti organizovana i na štandovima na Kalemegdanu, dok će od utorka dresovi biti dostupni i u ostalim Partizanovim prodavnicama.
A onda — spektakl!
U petak od 20 časova u hali „Aleksandar Nikolić“ biće odigrana istorijska utakmica. Partizan će prvi put odmeriti snage sa Partizanom iz Fuenlabrade, ekipom koja je, posle 35 godina bratskog odnosa sa beogradskim klubom, promenila ime i ponela slavno ime Partizana u znak još prisnije saradnje sa crno-belima.
Posebnu pažnju privući će upravo nova oprema. Partizan će pred svojim navijačima prvi put zaigrati u novim dresovima, a crno-beli će u petak nositi belu garnituru.
Sa druge strane, Partizan iz Fuenlabrade izaći će u tamnoj opremi.