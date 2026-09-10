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Uz predstavljanje dresova, klub je poslao i jasnu poruku: „Nek' ne igra, ko se lomi!“ Crno-beli će novu opremu prvi put obući na pripremnom turniru Open Air.

Dobra vest za sve Grobare je da će novi dresovi u prodaji biti već od sutra. Navijači će moći da ih kupe u KK Partizan Shop-u u Kralja Milana, ali i putem zvanične internet prodavnice kluba.

Prodaja će u nedelju biti organizovana i na štandovima na Kalemegdanu, dok će od utorka dresovi biti dostupni i u ostalim Partizanovim prodavnicama.

A onda — spektakl!

1/6 Vidi galeriju Zavirite u trening košarkaša Partizana Foto: Kurir Sport

U petak od 20 časova u hali „Aleksandar Nikolić“ biće odigrana istorijska utakmica. Partizan će prvi put odmeriti snage sa Partizanom iz Fuenlabrade, ekipom koja je, posle 35 godina bratskog odnosa sa beogradskim klubom, promenila ime i ponela slavno ime Partizana u znak još prisnije saradnje sa crno-belima.

Posebnu pažnju privući će upravo nova oprema. Partizan će pred svojim navijačima prvi put zaigrati u novim dresovima, a crno-beli će u petak nositi belu garnituru.

Sa druge strane, Partizan iz Fuenlabrade izaći će u tamnoj opremi.