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Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da je zadovoljan trenutnim sastavom svoje ekipe, ali da smatra da su crno-belima potrebna još jedno ili dva pojačanja kako bi kompletirali tim.

"U ovom trenutku sam zadovoljan našim sastavom. Imamo dobre, iskusne igrače, ali i mlade igrače bez evroligaškog iskustva koji poseduju talenat i veliku želju da napreduju. ;Trenutno nemamo kompletiranu ekipu, već gradimo pravi tim i naš novi karakter. Imamo 13 profesionalnih igrača u rosteru, s obzirom na to da je Vanja (Marinković) van terena naredna dva meseca. Jasno je da moramo dovesti još jednog ili dvojicu igrača. Ali trenutno nismo potpisali nikoga jer tražimo igrače odgovarajućeg kvaliteta, a tržište je u ovom momentu veoma teško", naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare pred pripremni turnir u Beogradu.

Partizan će svoj prvi meč na njemu odigrati u petak od 20 časova, u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", protiv Partizan de Fuenlabrade, dok je drugi duel srpskog kluba na programu u nedelju od 19 časova, na Kalemegdanu protiv Bešiktaša.

"Očekujem sjajno iskustvo za naše igrače i navijače. Ovo je prvi trenutak da predstavimo nova lica i naš novi karakter. Naravno da želimo da pobedimo, ali ovo je pre svega prilika da iskoristimo mečeve kao vrhunski trening. Posebno se nadam da ćemo u nedelju igrati na otvorenom. Jedino što želim jeste da pokažemo navijačima da ovaj tim igra jako, na 100 odsto, zajedno i sa ponosom brani crno-bele boje", kazao je Penjaroja.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Penjaroja je rekao i da se, pored duže odsutnog Marinkovića, crno-beli suočavaju i sa lakšim povredama ostalih igrača.

"Na primer, na prošloj utakmici nismo mogli da računamo na Lamara Stivensa i Kevarijusa Hejsa. Imamo i igrače koji su se kasnije priključili, ali ovo je prva nedelja gde manje-više svi treniramo zajedno. Zadovoljan sam jer smo u poslednje dve sedmice obavili odlične treninge sa visokim intenzitetom. Momci zaista vredno rade i mislim da se nalazimo u dobrom momentu", naveo je Penjaroja.

Trener Partizana izjavio je i da od svoje ekipe očekuje konstantnu borbu.

"Moramo da se borimo ne samo na utakmicama, već i na svakom treningu. Nije važno da li igrate dva ili 10 minuta, da li pobeđujemo ili gubimo - na terenu moramo da se borimo i igramo zajedno. Naši navijači vole taj karakter, ali samo to nije dovoljno. Moramo da igramo i dobru košarku, jer je u suprotnom u Evroligi i ostalim takmičenjima veoma teško konkurisati", kazao je španski stručnjak.

Penjaroja je naveo i da novog šefa stručnog štaba Crvene zvezde, svog sunarodnika Ibona Navara smatra "velikim prijateljem" i "sjajnim trenerom".

"Nadmetali smo se poslednjih 10 godina. Drago mi je što je tako", kazao je Penjaroja.