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Vlasnik Klipersa i direktor Majkrosofta, Stiv Bolmer, dobio je jednogodišnju suspenziju, dok je franšiza kažnjena sa čak 30 miliona dolara. Uz to, Klipersima je oduzeto pet pikova na draftu u periodu od 2029. do 2033. godine. Kazne su dobila i još dva funkcionera kluba, kao i ujak i menadžer Kavaja Lenarda, Denis Robertson.

U centru cele priče nalazi se upravo Pablo Tore, koji je tvrdio da su Klipersi pronašli način da Kavaja Lenarda dodatno plaćaju kroz sponzorske ugovore, a da taj novac nije ulazio u obračun seleri kepa.

Takva praksa predstavlja ozbiljno kršenje NBA pravila, zbog čega je liga sprovela istragu i na kraju izrekla drakonske kazne.

Tore sada tvrdi i da Stiv Bolmer nije želeo da postigne nagodbu sa NBA ligom kojom bi priznao krivicu. Umesto toga, suspendovani vlasnik Klipersa navodno je odlučio da nastavi borbu i sada razmatra tužbu protiv novinara koji je priču izneo u javnost.

Da situacija postaje sve ozbiljnija, potvrdio je i novinar Kris Meniks.

„Ima ljudi koji kažu da će se sve ovo završiti sudskim sporom protiv Pabla Torea. Neko mi je rekao da, ako nazoveš Bolmera lažovom, treba da budeš oprezan, jer ćeš i ti dobiti tužbu“, rekao je Meniks.

Ukoliko Bolmer zaista odluči da tuži Torea, skandal oko Klipersa mogao bi da dobije potpuno novi epilog — i da iz NBA terena preseli slučaj pravo u sudnicu.