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Veliku pažnju košarkaške javnosti danas je izazvala odluka španske Fuenlabrade da promeni ime kluba u Partizan Fuenlabrada, u znak višedecenijskog prijateljstva sa beogradskim Partizanom.

To prijateljstvo datira od sezone 1991/92, kada je Partizan evropske utakmice igrao kao domaćin u Fuenlabradi i na kraju sezone osvojio titulu prvaka Evrope.

KK Partizan - pripreme Foto: KK PARTIZAN

Tim povodom se danas oglasio i predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

''Dobrodošao, Partizan-Fuenlabrada!

Više od istorije. Više od prijateljstva.

Braća zauvek'', napisao je Mijailović.

Prvu utakmicu pod novim imenom Partizan Fuenlabrada će, naravno, odigrati sa Partizanom, i to već sutra od 20 časova u dvorani ''Aleksandar Nikolić'' na startu ''AdmiralBet Open Air 2026'' turnira.

Kurir sport / Sportske.net

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Partizan-Fuenlabrada Tasmajdan Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić