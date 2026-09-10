"VIŠE OD ISTORIJE, VIŠE OD PRIJATELJSTVA! BRAĆA ZAUVEK" Ostoja Mijailović se oglasio zbog Fuenlabrade! Predsednika crno-belih je ovaj gest oduševio!
Veliku pažnju košarkaške javnosti danas je izazvala odluka španske Fuenlabrade da promeni ime kluba u Partizan Fuenlabrada, u znak višedecenijskog prijateljstva sa beogradskim Partizanom.
To prijateljstvo datira od sezone 1991/92, kada je Partizan evropske utakmice igrao kao domaćin u Fuenlabradi i na kraju sezone osvojio titulu prvaka Evrope.
Tim povodom se danas oglasio i predsednik Partizana Ostoja Mijailović.
''Dobrodošao, Partizan-Fuenlabrada!
Više od istorije. Više od prijateljstva.
Braća zauvek'', napisao je Mijailović.
Prvu utakmicu pod novim imenom Partizan Fuenlabrada će, naravno, odigrati sa Partizanom, i to već sutra od 20 časova u dvorani ''Aleksandar Nikolić'' na startu ''AdmiralBet Open Air 2026'' turnira.
Kurir sport / Sportske.net