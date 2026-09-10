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Olimpijakos će na predstojećem pripremnom turniru "Neofitos Handriotis" nastupiti oslabljen za usluge Tajrika Džonsa.

Američki centar neće putovati u Nikoziju, gde Pirejce očekuju provere protiv Crvene zvezde, Makabija iz Tel Aviva i Arisa.

Tajrik Džons nasrnuo na Kostasa Slukasa Foto: Printscreen / Twitter / Petran1925

Razlog izostanka je lakši hirurški zahvat, iz kluba je potvrđeno da je Džonsu u četvrtak uspešno uklonjena cista sa desne butine.

Iako je reč o rutinskoj intervenciji, snažni košarkaš biće primoran da propusti mečeve na Kipru, pa će trener Jorgos Barcokas imati skraćenu rotaciju pod košem uoči nastavka priprema za novu sezonu, gde se posebno izdvaja duel protiv beogradskih crveno-belih.

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Tajrik Džons posle pobede nad Zvezdom Izvor: Kurir