Olimpikakos će nastupiti oslabljen na turniru 'Neofitos Handriotis' bez Tajrika Džonsa, koji se oporavlja od hirurškog zahvata.
Košarka
TAJRIK DŽONS USPEŠNO OPERISAN! Olimpijakos se odmah oglasio - bivši centar Partizana propušta meč sa Crvenom zvezdom!
- Olimpijakos će na turniru 'Neofitos Handriotis' igrati bez Tajrika Džonsa, koji neće putovati u Nikoziju.
- Američki centar je uspešno operisan zbog ciste na desnoj butini i propustiće duele sa Crvenom zvezdom, Makabijem i Arisom.
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Olimpijakos će na predstojećem pripremnom turniru "Neofitos Handriotis" nastupiti oslabljen za usluge Tajrika Džonsa.
Američki centar neće putovati u Nikoziju, gde Pirejce očekuju provere protiv Crvene zvezde, Makabija iz Tel Aviva i Arisa.
Tajrik Džons nasrnuo na Kostasa Slukasa Foto: Printscreen / Twitter / Petran1925
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Razlog izostanka je lakši hirurški zahvat, iz kluba je potvrđeno da je Džonsu u četvrtak uspešno uklonjena cista sa desne butine.
Iako je reč o rutinskoj intervenciji, snažni košarkaš biće primoran da propusti mečeve na Kipru, pa će trener Jorgos Barcokas imati skraćenu rotaciju pod košem uoči nastavka priprema za novu sezonu, gde se posebno izdvaja duel protiv beogradskih crveno-belih.
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