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Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, Skupština je usvojila i izmenu dnevnog reda.

Iako izbor predsednika Kluba nije bio predviđen prvobitno predloženim dnevnim redom sednice, neposredno pred njen početak većina članova Skupštine pokrenula je inicijativu da se ova tačka uvrsti u dnevni red.

Kao razlog za takvu inicijativu navedeno je da se KK Partizan nalazi pred periodom u kojem treba da donese i sprovede neke od najvažnijih strateških i investicionih odluka u proteklih nekoliko decenija, zbog čega je Klubu neophodan kontinuitet upravljanja i predsednik koji može da preuzme odgovornost za realizaciju započetih projekata.

Nakon što je Skupština većinom glasova prihvatila proširenje dnevnog reda, Ilija Dražić je predložio da Ostoja Mijailović nastavi da obavlja funkciju predsednika KK Partizan. Predlog je usvojen sa 29 glasova od ukupno 30 prisutnih članova sa pravom glasa u datom trenutku, uz jedan izdržan glas, čime je Mijailoviću poveren novi mandat na čelu Kluba.

Nakon glasanja, Ostoja Mijailović se zahvalio članovima skupštine na ukazanom poverenju i poručio da će po obavljanju poverenih strateških poslova, svoj mandat ponovo vratiti na glasanje.

1/18 Vidi galeriju Ostoja Mijailović na konferenciji za medije KK Partizan Foto: Kurir Sport, Printscreen / Youtube / BC Partizan TV

Prethodno, predsednik Mijailović je članovima Skupštine predstavio rezultate dosadašnjeg procesa ka dobijanju statusa franšize Evrolige od sezone 2027/28, kao i finansijski plan kojim bi, u slučaju pozitivne odluke Borda Evrolige početkom oktobra, Klub u propisanom roku obezbedio sredstva za plaćanje prve i najveće rate u iznosu od 12,5 miliona evra, u propisanom roku.

Članovima Skupštine predstavljen je i detaljan plan dugoročnog zakupa i investicija u novu klupsku infrastrukturu. Realizacijom projekta, crno-beli bi od juna 2027. godine dobili moderan trening centar sa četiri terena, dve teretane, medicinskim blokom, restoranom i pratećim kancelarijskim prostorom.

Ukupna dugoročna investicija iznosiće oko 4,5 miliona evra i omogućiće Klubu stabilne uslove za rad u narednim godinama. Sve selekcije KK Partizan biće objedinjene pod jednim krovom, dok će prvi tim svoje utakmice nastaviti da igra u Beogradskoj areni.

Kada je reč o finansijskoj situaciji, članovi Skupštine upoznati su sa činjenicom da KK Partizan nema dospelih dugovanja. Usvojen je planirani budžet za sezonu 2026/27, koji je povećan za 2,5 odsto u odnosu na prethodnu sezonu, bez promene planiranih izdvajanja za plate prvog tima.

Sportski ciljevi Kluba u novoj sezoni ostaju nepromenjeni – borba za sve trofeje na domaćoj i regionalnoj sceni, kao i plasman u doigravanje Evrolige.