- Možda se nekome neće svideti, ali mislim da i ne treba da se ugledaju na mene. Imam i dobre i loše primere, ali nekako sam uvek u sebi znao šta je ispravno, ako odem u grad sa 16 godina neću se napiti. Ne znam da li jedna javna ličnost može stvarno da utiče na decu. To treba da budu drugari i porodica. Ne mislim da ja utičem toliko na omladinu, kažu mi "oni tebe gledaju". Pa ne treba, ni ja nisam gledao druge. Ne slažem se s ljudima, iako moje mišljenje možda nije popularno - izjavio je Jokić.