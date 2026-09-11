"NEKOME SE NEĆE SVIDETI, ALI..." Nikola Jokić otvorio dušu i poslao moćnu poruku: Moje mišljenje možda nije popularno...
Najbolji košarkaš sveta, Nikola Jokić, ponovo je privukao pažnju svojom iskrenošću i skromnošću, iznevši stav koji se razlikuje od uobičajenog mišljenja mnogih sportista o tome da li bi javne ličnosti trebalo da budu uzori mlađim generacijama.
Gostujući u podkastu "Jao Mile", Jokić je obrazložio zašto smatra da deca ne bi trebalo da traže uzore u njemu, niti u drugima:
- Možda se nekome neće svideti, ali mislim da i ne treba da se ugledaju na mene. Imam i dobre i loše primere, ali nekako sam uvek u sebi znao šta je ispravno, ako odem u grad sa 16 godina neću se napiti. Ne znam da li jedna javna ličnost može stvarno da utiče na decu. To treba da budu drugari i porodica. Ne mislim da ja utičem toliko na omladinu, kažu mi "oni tebe gledaju". Pa ne treba, ni ja nisam gledao druge. Ne slažem se s ljudima, iako moje mišljenje možda nije popularno - izjavio je Jokić.
Tokom letnje pauze, srpski centar se posvetio reprezentativnim obavezama i dao značajan doprinos nacionalnom timu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo, preuzevši pritom i novu ulogu predvodnika ekipe na terenu.
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