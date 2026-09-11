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Najbolji košarkaš sveta, Nikola Jokić, ponovo je privukao pažnju svojom iskrenošću i skromnošću, iznevši stav koji se razlikuje od uobičajenog mišljenja mnogih sportista o tome da li bi javne ličnosti trebalo da budu uzori mlađim generacijama.

Gostujući u podkastu "Jao Mile", Jokić je obrazložio zašto smatra da deca ne bi trebalo da traže uzore u njemu, niti u drugima:

Nikola Jokić u Denver Nagetsima Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

- Možda se nekome neće svideti, ali mislim da i ne treba da se ugledaju na mene. Imam i dobre i loše primere, ali nekako sam uvek u sebi znao šta je ispravno, ako odem u grad sa 16 godina neću se napiti. Ne znam da li jedna javna ličnost može stvarno da utiče na decu. To treba da budu drugari i porodica. Ne mislim da ja utičem toliko na omladinu, kažu mi "oni tebe gledaju". Pa ne treba, ni ja nisam gledao druge. Ne slažem se s ljudima, iako moje mišljenje možda nije popularno - izjavio je Jokić.

Tokom letnje pauze, srpski centar se posvetio reprezentativnim obavezama i dao značajan doprinos nacionalnom timu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo, preuzevši pritom i novu ulogu predvodnika ekipe na terenu.

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Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir