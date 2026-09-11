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Ostoja Mijailović nastaviće da vodi Košarkaški klub Partizan i u narednom periodu, pošto je na sednici Skupštine crno-belih dobio ogromnu podršku za treći mandat na mestu predsednika.

Od 30 prisutnih članova Skupštine, čak 29 podržalo je reizbor Mijailovića, dok je jedan član ostao uzdržan. Kako saznaje Sport klub, reč je o predstavniku navijača, koji nije želeo da glasa za aktuelnog predsednika, ali nije bio ni protiv njegove kandidature.

Odluka o reizboru stigla je pomalo neočekivano, jer je vanredna sednica Skupštine prvobitno sazvana zbog drugih važnih tema. Na dnevnom redu našli su se finansijsko poslovanje kluba i planovi vezani za novi trenažni centar, dok je pitanje predsednika otvoreno tek pod tačkom „razno“.

Kako je sve počelo?

Inicijativu za novi mandat Ostoje Mijailovića pokrenuo je advokat Ilija Dražić, a podršku su mu pružili brojni članovi Skupštine, među kojima su i nekadašnji asovi Partizana Novica Veličković, Milenko Tepić, Miško Marić, Žarko Paspalj, Mlađan Šilobad i Dragan Todorić.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Posebno je zanimljivo što reizbor nije sproveden kroz uobičajenu proceduru sa više kandidata. Razlog je, prema dostupnim informacijama, veoma kratak rok koji je Evroliga ostavila klubovima u vezi sa prijavom za franšizni model poslovanja.

Pred Partizanom je sada ogroman finansijski izazov. Crno-beli bi uskoro trebalo da uplate prvih 12,5 miliona evra, kao deo ukupnog iznosa od 50 miliona evra, koliko je potrebno za dobijanje franšize i status stalnog učesnika Evrolige.

Upravo je stabilnost u tom procesu, prema proceni ljudi iz kluba, bila jedan od ključnih razloga zbog kojih je Mijailović dobio podršku za nastavak mandata.