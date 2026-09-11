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Košarkaški klub Vojvodina održao je u četvrtak, 10. septembra, sednicu Skupštine kluba u prostorijama Sportskog centra "Vujadin Boškov", na kojoj su razmatrana pitanja od značaja za dalje funkcionisanje, organizaciono jačanje i razvoj kluba, saopšteno je iz kluba.

Kako je navedeno, donete su važne odluke koje se odnose na rukovodeće i upravljačke strukture KK Vojvodina u narednom mandatnom periodu.

U novom sazivu Skupštine KK Vojvodina za mandatni period od 2026. do 2030. godine, za predsednika Skupštine izabran je Minja Bolesnikov.

Ključna tačka sednice bio je izbor novog Upravnog odbora KK Vojvodina, koji će u narednom periodu brojati deset članova.

Za predsednika Upravnog odbora izabran je proslavljeni srpski košarkaš Željko Rebrača.

Pored Željka Rebrače, Upravni odbor čine Bojan Terzin, Aleksandar Ćirić, Milan Đurić, Branko Ćurčić, Aleksandar Stojković, Aleksandar Milin, Biljana Avakumović, Nemanja Vignjević i Sanja Jevđenijević.

Takođe, na sednici je izabran i novi Nadzorni odbor kluba, na čijem će čelu biti predsednik Sportskog društva Vojvodina Dragoljub Zbiljić, sa članovima Nikolom Labusom i Bojanom Bajecom.

"Promene su izvršene i u operativnom i sportskom rukovodstvu kluba", dodaje se u saopštenju.

Funkciju direktora KK Vojvodina u narednom periodu obavljaće Milija Vojinović, dok će novi sportski direktor biti Sava Rajković.

Odluke donete na sednici predstavljaju važan korak u daljem organizacionom i institucionalnom jačanju KK Vojvodina.

Cilj novog rukovodstva i upravljačkih struktura biće stvaranje stabilnih uslova za dugoročan razvoj kluba, unapređenje sportskog sektora i ostvarivanje ambicija koje odgovaraju dugogodišnjoj tradiciji kluba.

"U narednom periodu radiće se na unapređenju svih segmenata funkcionisanja kluba, sa ciljem da KK Vojvodina nastavi da raste i zauzme mesto koje mu pripada u srpskoj košarci", zaključuje se u saopštenju.