- Najveći kritičar? Tata. Čak imam jednu dobru priču za mog tatu. To je sve bilo pre jedno godinu, dve dana. Iako ima zdravstvenih problema, on gleda sve utakmice, sve prati. Šalje on meni poruku na poluvremenu “Nikola, majku mu… šta vi to igrate”. Ja sam rekao “tata ako ti se ne sviđa, ti uzmi i ugasi”. E sad, prošlo je neko vreme, on priča našim prijateljima “zamisli ti šta je on meni rekao, ja gledam svaku čoveče”. Tako da je tata negde najveći kritičar, a i treba, mislim da neko mora - ispričao je Jokić.