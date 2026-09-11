JOKIĆ OTKRIO PRIČU KOJU NIKO NIJE ZNAO! Poluvreme utakmice, gleda telefon, a tamo - ŠOK PORUKA: "Nikola, šta vi to..." Odgovor Srbina će SVE IZNENADITI!
- Nikola Jokić je u podkastu 'Jao Mile' otkrio da mu je otac najveći kritičar i da ne propušta nijedan NBA meč.
- Ispričao je i priču o poruci koju je dobio na poluvremenu utakmice Denvera: 'Nikola, majku mu... šta vi to igrate'.
- Jokić je rekao da je ocu odgovorio da, ako mu se ne sviđa, može da ugasi televizor.
Najbolji košarkaš sveta, Nikola Jokić, tokom opširnog gostovanja u podkastu “Jao Mile” otkrio je ko najstrože ocenjuje njegove partije na terenu.
Dok bi mnogi pomislili da su to treneri poput Dejvida Adelmana, Majkla Melouna, Svetislava Pešića ili Dušana Alimpijevića, odgovor je ipak drugačiji - najveći kritičar njegovih igara je njegov otac, koji ne propušta nijedan meč u NBA ligi.
Otkrio je Jokić i jednu priču koju niko nije znao, a koja se desila na poluvremenu jednog meča Denver Nagetsa.
- Najveći kritičar? Tata. Čak imam jednu dobru priču za mog tatu. To je sve bilo pre jedno godinu, dve dana. Iako ima zdravstvenih problema, on gleda sve utakmice, sve prati. Šalje on meni poruku na poluvremenu “Nikola, majku mu… šta vi to igrate”. Ja sam rekao “tata ako ti se ne sviđa, ti uzmi i ugasi”. E sad, prošlo je neko vreme, on priča našim prijateljima “zamisli ti šta je on meni rekao, ja gledam svaku čoveče”. Tako da je tata negde najveći kritičar, a i treba, mislim da neko mora - ispričao je Jokić.
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