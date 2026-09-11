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Tajler Dorsi i Olimpijakos ponovo su na raskrsnici. Američki košarkaš sa grčkim pasošem prošlog leta bio je blizu odlaska iz Pireja, ali je ostao i imao važnu ulogu u sjajnoj sezoni crveno-belih.

Olimpijakos mu je ovog leta ponudio novi ugovor, ali pregovori ne napreduju. Dorsi je nedavno otkrio da su dve strane trenutno veoma daleko od dogovora.

Tajler Dorsi Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, Starsport

Situaciju bi mogao da iskoristi PAOK. Kako prenosi "Gazeta", solunski klub je već kontaktirao njegove agente i spreman je da ponudi čak 16 miliona evra za tri godine.

Ukoliko Dorsi ostane pri sadašnjem ugovoru, narednog leta bi mogao da postane slobodan agent, a PAOK očigledno želi da bude među prvim klubovima koji će pokušati da ga dovedu.

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Zakucavanje Džordana Nvore Izvor: Arena 1 Premium