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Skupština KK Partizan u četvrtak je izglasala novi mandat predsedniku Ostoji Mijailoviću, iako njegov reizbor nije bio na dnevnom redu. Predlog je, pod tačkom „razno“, izneo Ilija Dražić, a glasanje je obavljeno po ubrzanom postupku.

Član Skupštine i legenda crno-belih Miodrag Miško Marić objasnio je zašto je doneta ovakva odluka.

1/4 Vidi galeriju Miško Marić Foto: @starsport, Kurir Sport/Gojko Filipović

- Partizan je u takvoj situaciji, u takvom trenutku da je prioritet bio za budućnost kluba i učešće, odnosno suvlasništvo u Evroligi i dobijanje franšize. Rokovi su bili takvi da nije bilo vremena za bilo kakve promene - rekao je Marić.

On smatra da je novi mandat aktuelnoj upravi trenutno bio jedino moguće rešenje.

- Ja koji sam inače bio ogorčen odlaskom Željka Obradovića sad iz pragmatičnih razloga smatram da je to jedino moguće. Razmišljanje o tome da li je ova uprava na čelu ili nije onemogućilo bi skupljanje para koje moraju da se skupe do novembra ove godine da bismo dobili tu licencu - istakao je Marić.

Legenda Partizana očekuje negativne reakcije navijača zbog načina na koji je Obradović napustio klub.

- Verujem da će navijači biti negativni jer ne mogu da oproste Ostoji onakav rastanak sa Željkom Obradovićem. Vide u njemu razlog, delimične razloge za to, ali u principu Partizan uopšte u ovim uslovima ne bi nastavio dalje u Evroligi i ja ne vidim drugu opciju - rekao je Marić, a prenosi "Sport klub".

Marić je poručio i da bi Skupštinu trebalo ponovo sazvati za nekoliko meseci.

- Možda bi bilo dobro za šest meseci ponovo sazvati Skupštinu. Rezultati će biti iza svakoga, ali ako i glasamo o nepoverenju Ostoji, u svakom slučaju ako tražimo protivkandidata treba predložiti drugu soluciju koja bi bila bolja, a ne da bude da nemamo ništa ili da imamo lošiji rezultat - zaključio je Marić.

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