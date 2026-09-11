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Košarkaši Partizana nastavljaju pripreme za novu sezonu, a rival crno-belih u hali "Pionir" biće Fuenlabrada -koja je nedavno promenila ime u Partizan iz Fuenlabrade.

Ipak, Đoan Penjaroja neće moći da računa na novog centra Kevarijusa Hejsa.

Zavirite u trening košarkaša Partizana Foto: Kurir Sport

Amerikanac će propustiti ovaj susret, pošto se još uvek postepeno uvodi u takmičarski ritam i oporavlja od manjih problema sa povredom.

Hejs bi uskoro trebalo da se priključi punom ritmu ekipe, a njegov povratak na teren očekuje se kada stručni štab proceni da je potpuno spreman.

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Trening nove ekipe Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić