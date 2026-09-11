Košarkaši Partizana dočekali su Fuenlabradu u pripremnoj utakmici, podsećajući na prijateljstvo iz 1992. godine.
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NAVIJAČI FUENLABRADE ODUŠEVILI GROBARE! Još jednom su podsetili sve na put Partizana ka evropskoj tituli! (VIDEO)
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Košarkaši Partizana dočekali su Fuenlabradu u sklopu priprema za novu sezonu u dvorani Aleksandar Nikolić.
Španski tim je u međuvremenu promenio ime kluba u "Partizan Fuenlabrada" - u sećanje na 1992. godinu i prijateljstvo ova dva kluba.ž
Navijači Fuenlabrade su došli u Pionir kako bi podržali svoj tim, ali i još jednom podsetili sve na put Partizana ka evropskoj tituli 1992. godine.
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