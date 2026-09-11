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Košarkaši Partizana ostvarili su novu pobedu u pripremnom periodu, pošto su u dvorani "Aleksandar Nikolić" savladali Fuenlabradu rezultatom 98:55 u prijateljskoj utakmici.

Crno-beli su od samog starta pokazali ozbiljan pristup, posebno u defanzivi. Ekipa Đoana Penjaroje igrala je čvrsto i organizovano, a upravo je odlična odbrana bila ključna za stvaranje prednosti već tokom prvog poluvremena. Španski drugoligaš nije uspevao da pronađe prava rešenja protiv agresivne igre Partizana, koji je kontrolisao dešavanja na parketu.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Funelabrada Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Penjaroja je i ovog puta iskoristio priliku da rasporedi minutažu i pruži šansu svim igračima. Stručni štab crno-belih želeo je da vidi u kakvoj se formi nalazi kompletan roster, pa su svi košarkaši dobili priliku da pokažu šta mogu u ovoj fazi priprema.

Partizan je na ovom susretu bio oslabljen neigranjem Kevarijusa Hejsa. Novi centar crno-belih još uvek se postepeno uvodi u takmičarski ritam i oporavlja od manjih problema sa povredom, zbog čega nije bilo potrebe da se rizikuje njegov nastup.

Na ovom meču posebno se istakao novajlija u Humskoj Derek Vilis, koji je šutevima spolja pokazao da će biti od velike pomoći Partizana, naročito u širini u napadu.

Posebnu draž utakmici dali su navijači Fuenlabrade, koji su doputovali u Beograd i pružili podršku svom timu. Njihovo prisustvo još jednom je podsetilo na posebno prijateljstvo dva kluba koje traje decenijama.

Veze Partizana i Fuenlabrade datiraju još iz 1992. godine, kada su crno-beli upravo u Španiji osvojili evropski trofej. Od tada je između dva kluba izgrađen odnos koji prevazilazi sportsko rivalstvo, a atmosfera u Pionoru još jednom je pokazala koliko ovo prijateljstvo znači navijačima obe ekipe.

Za Partizan je ovo bila još jedna korisna provera pred početak nove sezone. Crno-beli nastavljaju da uigravaju ekipu i hvataju pravi ritam, a naredni izazov biće znatno drugačiji.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Derek Vilis sa 16 poena, pratio ga je Lovernj sa 15, Tanasković je dodao 14, Džekiri 11.

Na drugoj strani, Ivan Kruz je imao 13 poena, a dvocifren je bio još Benite sa 12.

Ekipa Đoana Penjaroje sada se okreće Bešiktašu, protiv kojeg će igrati u okviru Open Air turnira.

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