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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa sa 89:87 na prijateljskom turniru na Kritu, iako su tokom većeg dela meča imali odličnu priliku da sruše aktuelnog šampiona Evrope i revanširaju mu se za nedavni poraz.

Gledala se izuzetno efikasna utakmica u kojoj odbrane nisu bile na očekivanom nivou, posebno u prvom poluvremenu. Crveno-beli su, međutim, imali odličan šuterski dan, pa su izabranici Ibona Navara uspevali da drže korak sa grčkim velikanom i vode tokom većeg dela meča. Tu je pre svega prednjačio Čima Moneke koji je tokom druge deonice vezao tri ubačene trojke.

Zvezda je u prvom poluvremenu primila više od 50 poena, ali je u nastavku potpuno promenila pristup u odbrani. Crveno-beli su uspeli da zaustave napad Olimpijakosa i spuste ga na nešto više od 30 poena u drugom delu, čime su napravili odličnu osnovu za završnicu.

Delovalo je da će Zvezda uspeti da privede utakmicu kraju i upiše veliku pobedu, ali je usledio potpuni pad u samom finišu četvrte četvrtine. Crveno-beli su napravili nekoliko velikih grešaka u odbrani, dozvolili Olimpijakosu lake poene i izgubili kontrolu nad utakmicom kada je bilo najpotrebnije.

Grčki tim je iskoristio poklone Zvezde, preuzeo inicijativu u završnici i na kraju uspeo da odnese trijumf. Imala je Zvezde čak tri šuta za pobedu, ali su Boldvin, a zatim i Nvora promašili otvorene trojke - jedan iz levog, a drugi iz desnog kornera.

Crveno-beli tako mogu da žale za propuštenom prilikom, jer su nakon veoma lošeg defanzivnog prvog poluvremena uspeli da se vrate, zaustave šampiona Evrope i budu nadomak pobede, ali su sve prosuli u poslednjim minutima.

Olimpijakos – Crvena zvezda 89:87 (25:29, 31:26, 15:21, 18:11)

Olimpijakos: Vord 8 (6 sk 5 as), Montero 8, Vezenkov 22 (6-1 trojke), Hol 7, Furnije 16, Plotas 4, Miler-Mekintajer 11, Nedžipoglu, Endiaje, Karajanidis, Milutinov 3, Džozef 10.

Crvena zvezda: Motli 15, Džons 12 (4-3 trojke, 4 sk, 6 as), Batler 4 (4 as, 5 il), Boldvin 2, Nvora 17 (6 sk), Vajler-Beb 2, Karter 3, Dobrić 3, Medarević (7 sk), Odželej 4, Kramer 8 (5 sk), Moneke 17 (9-4 trojke).

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