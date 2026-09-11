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Košarkaš PartizanaLuka Vildoza izneo je utiske nakon trijumfa nad Fuenlabradom (98:55) u prijateljskom meču u "Pioniru".

Vildoza je meč završio sa osam poena:

1/6 Vidi galeriju Partizan - Funelabrada Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Bilo je zabavno. Prvi put smo igrali pred našim navijačima, bilo je lepo odmeriti snage sa njima. Sjajno smo odradili posao. Možda nismo imali najjačeg protivnika, svesni smo toga, ali smo radili na igri i na kraju je sve ispalo kako treba", kaže Vildosa i dodaje:

"Popravlja se situacija. Ako postignemo hemiju koju bi trebalo, možemo da postignemo sjajne stvari. Pred nama je dug put, imamo još posla, ali ova i naredna utakmica će nam pomoći da to unapredimo".

Crno-beli polako grade tim za novu sezonu.

"Tu je nekoliko momaka od prošle godine, poznaju se i pokušavaju da nas povežu. Sjajno je za stvaranje dobre atmosfere van terena. To nam je potrebno".

Naredni meč je protiv Bešiktaša u nedelju na Kalemegdanu.

"Voleo bih da nas vreme posluži. Uzbuđeni smo, napredovaćemo i nastaviti da budemo sve bolji", ističe Vildosa.

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