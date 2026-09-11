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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na prijateljskom turniru na Kritu od Olimpijakosa rezultatom 89:87, iako je tim Ibona Navara bio u konstatnoj prednosti - sve do poslednja dva minuta utakmice.

Tada je isledila serija grešaka, kombinovano u napadu i odbrana, pa je Olimpijakos trojokom Saše Vezenkova poveo sa 89:87, što je bilo dovoljno za trijumf.

Imala je Zvezde čak četiri pokušaja u poslednjih 40 sekundi, tri otvorena šuta i jedan prodor Krisa Džons, ali uzalud...

Pogledajte kako je to izgldalo u samom finišu!

00:23 Crvena zvezda Olimpijakos kraj utakmice Izvor: Arena 1 Premium

01:35 Boldvin promašio trojku za pobedu Zvezde Izvor: Arena 1 Premium

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