Na prijateljskom turniru, Zvezda je izgubila od Olimpijakosa sa 89:87, promašivši ključne šuteve u poslednjim sekundama.
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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na prijateljskom turniru na Kritu od Olimpijakosa rezultatom 89:87, iako je tim Ibona Navara bio u konstatnoj prednosti - sve do poslednja dva minuta utakmice.
Tada je isledila serija grešaka, kombinovano u napadu i odbrana, pa je Olimpijakos trojokom Saše Vezenkova poveo sa 89:87, što je bilo dovoljno za trijumf.
Imala je Zvezde čak četiri pokušaja u poslednjih 40 sekundi, tri otvorena šuta i jedan prodor Krisa Džons, ali uzalud...
Pogledajte kako je to izgldalo u samom finišu!
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