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Novi košarkaš PartizanaDerek Vilis ostavio je odličan utisak u pobedi crno-belih nad Fuenlabradom, a nakon utakmice govorio je o svojoj ulozi u ekipi, uigravanju tima, ali i životu u Beogradu.

Amerikanac ističe da Partizan još uvek ima prostora za napredak, posebno u odbrani:

1/6 Vidi galeriju Partizan - Funelabrada Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Još uvek pravimo neke greške. Nismo dobro sproveli akcije ili nismo iskomunicirali na pravi način u odbrani, što je protivniku omogućilo lake poene. Kada počne Evroliga, takve greške će nas skupo koštati - rekao je Vilis.

Kada je reč o njegovoj ulozi, novi član crno-belih zna šta se od njega očekuje.

- Trudim se da ne izlazim iz svoje uloge. Znam da mogu da raširim teren šutem za tri poena, a sa druge strane se trudim da odigram čvrsto u odbrani i pokupim svaki skok. Kada radim te stvari, znam da radim svoj posao i pomažem timu da pobeđuje.

Vilis je posebno oduševljen atmosferom u Beogradu i odnosom navijača prema igračima.

- Beograd je sjajan! Obišao sam neka mesta, bio sam u Hramu Svetog Save, koji je prelep. Međutim, imam jednu molbu za navijače: Molim vas, ako me sretnete u gradu, bez rakije! Ne možete popiti rakiju svaki put kada sretnete navijača, inače se kući vraćate u prekidu - našalio se Amerikanac.

Košarkaš Partizana je povukao paralelu između života u Beogradu i igranja na koledžu Kentaki, ali smatra da je iskustvo sa crno-belima ipak nešto posebno.

- Igrao sam na koledžu Kentaki, gde je košarkaški kult bio ogroman, ali ovo u Beogradu... Ovo je još jedan nivo iznad. Ništa ne može da se poredi sa ovim - zaključio je Vilis.

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