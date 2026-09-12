Vlatko Čančar doživeo je tešku povredu kolena i moraće na operaciju, što dodatno otežava njegovu karijeru.
mora na operaciju
NOVI MALER! Vlatko Čančar doživeo povredu kolena!
Slušaj vest
Slovenački košarkaš Vlatko Čančar doživeo je novu ozbiljnu povredu kolena pred početak sezone 2026/27.
Nekadašnji košarkaš Denver Nagetsa, koji je ovog leta potpisao za San Pablo Burgos, pokidao je medijalni meniskus levog kolena tokom treninga i moraće na operaciju.
Vlatko Čančar Foto: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Čančar će hirurškom zahvatu biti podvrgnut narednog ponedeljka u Minhenu, dok će tek nakon operacije i prvog dela rehabilitacije biti poznato koliko će morati da odsustvuje sa terena.
Ovo je samo nastavak velikih problema sa povredama za 28-godišnjeg Slovenca, koji već nekoliko sezona ne uspeva da uhvati kontinuitet.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši