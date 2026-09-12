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Slovenački košarkaš Vlatko Čančar doživeo je novu ozbiljnu povredu kolena pred početak sezone 2026/27.

Nekadašnji košarkaš Denver Nagetsa, koji je ovog leta potpisao za San Pablo Burgos, pokidao je medijalni meniskus levog kolena tokom treninga i moraće na operaciju.

Vlatko Čančar Foto: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Čančar će hirurškom zahvatu biti podvrgnut narednog ponedeljka u Minhenu, dok će tek nakon operacije i prvog dela rehabilitacije biti poznato koliko će morati da odsustvuje sa terena.

Ovo je samo nastavak velikih problema sa povredama za 28-godišnjeg Slovenca, koji već nekoliko sezona ne uspeva da uhvati kontinuitet.

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Crvena zvezda Olimpijakos kraj utakmice Izvor: Arena 1 Premium