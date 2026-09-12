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Luka Vildoza je prvi put zaigrao pred navijačima Partizana, a posle ubedljive pobede nad Partizanom iz Fuenlabrade nije krio zadovoljstvo!

Argentinac, koji je ovog leta napravio jedan od najzvučnijih transfera u regionalnoj košarci, veruje da crno-beli mogu da naprave velike stvari.

Vildoza je tokom karijere nosio dres Crvene zvezde, pa je njegov prelazak u Partizan izazvao ogromnu pažnju javnosti. Sada je, međutim, Argentinac potpuno fokusiran na novi izazov i izgradnju ekipe koju predvodi trener Đoan Penjaroja.

1/11 Vidi galeriju Argentinski košarkaš Luka Vildoza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Printscreen / Twitter / PartizanBC

Posle trijumfa nad španskom Fuenlabradom, Vildoza je prvi put pričao o utiscima nakon nastupa pred navijačima Partizana.

"Možemo da napravimo velike stvari"

Argentinac je istakao da mu je bilo posebno da prvi put istrči na teren pred novim navijačima.

"Bilo je zabavno. Prvi put sam igrao pred našim navijačima. Fuenlabrada ima bogatu tradiciju, a mi smo odradili dobar posao na terenu. Ide sve bolje i bolje. Verujem da, ukoliko uspemo da stvorimo hemiju kakva nam je potrebna, možemo da napravimo velike stvari", rekao je Vildoza.

Iskusni plejmejker smatra da je veoma važno što u ekipi postoji nekoliko igrača koji su bili tu i prethodne sezone. Upravo oni, kako kaže, predstavljaju osnovu za stvaranje dobre atmosfere u svlačionici.

"Ima nekoliko momaka iz prošle sezone i oni nas sve drže na okupu. To je sjajna stvar za izgradnju timskog duha, to je upravo ono što nam je neophodno. Odlično je imati takvu osnovu", poručio je Argentinac.

Sledi spektakl protiv Bešiktaša

Partizan već u nedelju očekuje novi izazov na Open Air turniru, a rival će biti Bešiktaš.

Vildoza se raduje novom meču i atmosferi koja ih očekuje.

"Biće to prelep ambijent. Nadam se da će nas i vremenski uslovi poslužiti. Čitav tim je izuzetno uzbuđen što ćemo igrati na takvom mestu, želimo da budemo sve bolji i da nastavimo da podižemo formu", zaključio je Vildoza.

Argentinac je tako poslao jasnu poruku - Partizan se još uigrava, ali ambicije su velike. A ako se hemija koju Vildoza pominje zaista bude stvorila, navijači crno-belih imaju čemu da se nadaju.