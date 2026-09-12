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Panatinaikos je ubedljivo savladao AEK 78:56 u pripremnom meču na turniru u Rodosu, ali Željko Obradović nije poleteo posle +22, već je odmah ukazao na stvari koje njegov tim mora da popravi.

Srpski stručnjak je odmah posle utakmice spustio loptu, ali poslao i jasnu poruku svojim igračima.

Prva ozbiljnija provera nove ekipe Panatinaikosa pod komandom Željka Obradovića završena je ubedljivom pobedom. "Zeleni" su slavili protiv AEK-a, a posebno su se istakli novajlije - Silvan Francisko bio je najefikasniji sa 14 poena, dok su dvocifren učinak imali i Lefteris Mandžukas sa 11 i Džerijan Grant sa 10 poena.

Panatinaikos je kontrolisao utakmicu praktično od drugog kvartala. Posle 22:17 na kraju prve četvrtine, Obradovićev tim je serijom 13:2 početkom druge deonice napravio ozbiljnu razliku i na poluvremenu vodio 42:29. U trećoj četvrtini prednost je dodatno porasla na 62:43, pa je pitanje pobednika bilo rešeno mnogo pre završnice.

Ali ono što je privuklo posebnu pažnju grčkih novinara nije bila samo ubedljiva pobeda.

Željko je već tokom utakmice pokazao da se proposti kod njega ne praštaju.

Iako je reč o pripremnom susretu, srpski trener je u jednom trenutku žestoko reagovao zbog odbrane svojih igrača, što je grčkim medijima bilo dovoljno da zaključe da se Žocov prepoznatljivi temperament već vratio na klupu Panatinaikosa.

Ipak, posle utakmice nije želeo da pravi veliku priču od rezultata.

"Bio je ovo tipičan pripremni meč. Postoje stvari koje moramo da popravimo. Bilo je pozitivnih i negativnih stvari. Moramo da nastavimo da napredujemo, jer neki igrači imaju samo tri ili četiri treninga", rekao je Obradović posle utakmice.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

A onda je usledila poruka koja možda najbolje oslikava ono što srpski trener želi od svoje ekipe.

"Postoji mnogo različitih stvari, neke su iste. Postoje stvari koje moramo da popravimo i da damo sve što imamo za ove ljude koji nas podržavaju", poručio je Obradović.

I upravo tu se vidi koliko je za njega ova utakmica bila važnija od samog rezultata.

Panatinaikos je u Rodos stigao sa velikim brojem izostanaka - između ostalih nisu igrali Kostas Slukas, Kendrik Nan, Najdžel Hejz-Dejvis, Nikos Rogkavopulos, Mustafa Fal i Janis Kouzeloglu. AEK je takođe bio oslabljen, bez povređenih igrača među kojima su bili Dimitris Flionis, Derik Vilijams, Greg Braun i Kišon Fizel.

Zato je Obradović i insistirao da se rezultat ne precenjuje.

Ali jedna stvar je već bila vidljiva - njegov Panatinaikos želi da igra čvrsto, agresivno i sa velikom energijom u odbrani. Grčki mediji upravo su odbranu i pritisak na AEK izdvojili kao jedan od glavnih razloga ubedljivog trijumfa.

Posebno je oduševio Francisko, koji je u svom nezvaničnom debiju pokazao da može da donese ritam i kreaciju, dok su pozitivne minute imali i Geršon Jabusele, Branko Badio i Ajzak Bonga.

A onda, možda i najlepša scena večeri. Šesnaestogodišnji Vavaritis pogodio je trojku u trećoj četvrtini i dobio veliki aplauz publike, ali i igrača obe ekipe.

Panatinaikos već danas nastavlja turnir u Rodosu, gde ga očekuje duel sa Spartakom iz Subotice.