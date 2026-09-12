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Partizan je u dvorani "Aleksandar Nikolić" ubedljivo savladao Fuenlabradu u pripremnom meču pred početak nove sezone.

O utakmici, ali i o ekipi koju sa klupe predvodi Đoan Penjaroja, govorio je nekadašnji bek crno-belih Danilo Anđušić u razgovoru za "Meridian sport".

Meč je imao i posebnu simboliku zbog istorije koja povezuje dva kluba, a upravo na tu temu osvrnuo se bivši košarkaš Partizana.

"Bilo je malo čudno videti dva Partizana kako igraju jedan protiv drugog, ali mi je istovremeno bilo mnogo drago. Ljudi iz Fuenlabrade pokazali su da misle o svemu tome i zaista je lepo što sećanje i dalje postoji. Nadam se da će saradnja biti nastavljena i u budućnosti, jer nas partizanovce za Fuenlabradu vežu zaista lepe uspomene", rekao je Anđušić.

Naravno, kada se pomene Fuenlabrada, gotovo je nemoguće zaobići čuveni koš Aleksandra Đorđevića iz 1992. godine, koji je Partizanu doneo titulu prvaka Evrope.

"Ja se toga ne sećam jer sam imao tek godinu dana, ali sam kasnije bezbroj puta gledao snimke i slušao priče. Vrlo dobro sam upoznat sa svime i znam koliko ljudima u Fuenlabradi to znači. Mnogo sam upravo od Španaca slušao o svemu tome", prisetio se nekadašnji bek crno-belih.

1/6 Vidi galeriju Danilo Anđušić u dresu Dubaija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Karlik će se pitati za sve"

A kada je priča prešla na sadašnji Partizan, Anđušić nije imao mnogo dileme oko toga ko bi trebalo da bude jedan od glavnih igrača ekipe.

U centru pažnje vidi Karlika Džonsa.

"Karlik će se pitati oko svega. Ekipa mi deluje prilično ratnički nastrojena i čini mi se da će ove sezone igrati upravo na tu kartu. To nije nimalo loše i verujem da mogu da naprave veliki uspeh", poručio je Anđušić.

Iako ovog leta u Partizan nisu stigla neka od najzvučnijih imena evropske košarke, bivši igrač crno-belih veruje da bi upravo neko od novih igrača mogao da bude veliko iznenađenje.

"Možda nisu toliko zvučna imena i nema one euforije, ali sam uveren da će neko od momaka iskočiti. Meni se lično sviđa Luka Vildoza. Dopadao mi se još dok je igrao za Crvenu zvezdu, kada smo igrali protiv njih. Deluje mi da može da bude odlično pojačanje", istakao je Anđušić.

Vildoza u Partizanu - Anđušić ne vidi problem

Naravno, dolazak Luke Vildoze u Partizan izazvao je veliku pažnju javnosti. Ipak, Anđušić smatra da je bespotrebno tome davati preveliku težinu.

1/11 Vidi galeriju Argentinski košarkaš Luka Vildoza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Printscreen / Twitter / PartizanBC

"Ja na to ne gledam kao na nešto posebno bitno. Jednostavno, u pitanju su stranci i oni potpuno drugačije vide naše rivalstvo nego mi. Zato se nisam preterano iznenadio kada je prešao u Partizan", zaključio je Anđušić.