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Vlatko Čančar doživeo je novi veliki peh!

Slovenački košarkaš, koji je ovog leta potpisao za San Pablo Burgos, ponovo je povredio koleno, a sada su poznati i detalji zbog kojih su u njegovom klubu ozbiljno zabrinuti.

Čančar je tokom treninga u utorak napravio nezgodan pokret, nakon čega je morao da prekine rad. Lekarski pregledi i magnetna rezonanca pokazali su ono čega su se svi pribojavali - pokidan je unutrašnji, odnosno medijalni meniskus levog kolena.

1/5 Vidi galeriju Čančar u dresu Slovenije Foto: IPA / Sipa Press / Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slovenačkog košarkaša zbog toga čeka nova operacija. Zahvat će biti obavljen u ponedeljak u Minhenu, dok će tek posle operacije i prvog dela rehabilitacije biti poznato koliko će tačno morati da odsustvuje. Prve procene govore da ga očekuje višemesečna pauza, ali precizan rok još nije poznat.

Isto koleno

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da je Čančar ponovo povredio isto levo koleno koje mu je već napravilo ogromne probleme u karijeri.

U avgustu 2023. godine, tokom pripremne utakmice Slovenije i Grčke, Čančar je posle zakucavanja nezgodno doskočio i pokidao prednji ukršteni ligament levog kolena. Zbog te povrede propustio je kompletnu sezonu 2023/24 u Denveru.

Povratak je usledio, ali kontinuitet nikako nije uspevao da pronađe. U sezoni 2024/25 odigrao je samo 14 utakmica u NBA, a prošle godine je iz Denvera prešao u Armani Milano. Ni tamo nije imao sreće – zbog novog problema sa kolenom nastupio je svega dva puta.

Sada ga je zadesio još jedan udarac, i to praktično na početku nove avanture.

Vratio se u Burgos, a onda stigao novi peh

Čančar se ovog leta vratio u San Pablo Burgos, klub u kojem je već igrao pre odlaska u NBA. Očekivalo se da će upravo u Španiji pokušati da uhvati kontinuitet i ponovo pokaže zbog čega je svojevremeno stigao do najjače lige na svetu.

Čak je počeo da trenira sa ekipom, nakon što je prethodno radio odvojeno zbog problema koji su ga pratili tokom priprema. Međutim, jedan nezgodan pokret na treningu sve je promenio.

Pregledi su potvrdili novu povredu meniskusa, a sada mu predstoji još jedan odlazak na operaciju i nova borba za povratak na parket.

Povrede obeležile karijeru

Čančar je uprkos brojnim problemima uspeo da ostvari ogroman uspeh. Sa Denver Nagetsima je 2023. godine postao NBA šampion, a prethodno je sa Slovenijom osvojio i zlato na Evropskom prvenstvu 2017. godine.

Ipak, poslednjih nekoliko godina njegova karijera konstantno je na udaru povreda.

Prema podacima Eurohoopsa, od oktobra 2023. godine do danas odigrao je svega 21 utakmicu u svim takmičenjima, što najbolje pokazuje koliko je teško uspevao da uhvati kontinuitet.

Sada ga čeka još jedna operacija, a tek nakon nje biće poznato kada bi mogao da se vrati na teren.

Za Čančara je ovo novi težak udarac, ali i još jedna prilika da pokaže koliko je spreman da se bori za povratak.

Operacija u Minhenu je prvi korak. Posle nje počinje nova borba.