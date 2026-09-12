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Pod naslovom "Evo zašto su Denver Nagetsi u opasnosti da ostanu bez Nikole Jokića", ugledni Sports Ilustrejted analizira situaciju oko srpskog košarkaša i navodi da njegov ostanak u timu naredne godine nije u potpunosti siguran.

Jokić će ove godine zaraditi 59.000.000 dolara, uz opciju da u ugovoru aktivira još jednu godinu sa Denverom za 62.800.000 dolara. Ipak, očekuje se da će tu opciju odbiti kako bi izborio dugoročni maksimalni ugovor. Zbog činjenice da Denver već izvesno vreme ima problema sa sastavljanjem konkurentnog tima, mediji poput Jahu sportsa i Esenšali sportsa uveliko pišu o mogućnosti da trostruki MVP promeni sredinu. O toj temi u više navrata govorio je i poznati NBA insajder Sem Amik.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Minesote Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Glasine i odbijene stotine miliona

Sports Ilustrejted u svom tekstu naglašava da uprava klubu mora da razmatra sve opcije, iako je najrealnije da Jokić ostane u Koloradu:

"Šta će se dogoditi narednog leta ako Nikola Jokić poželi da napusti Denver Nagetse? To je scenario koji čenlici Nagetsa imaju na umu nakon što je trostruki MVP u prethodna dva puta odbio da potpiše produženje ugovora."

Američki list podseća na finansijske detalje i odluke koje je srpski centar donosio u prethodnom periodu:

"Ovog leta Jokić je imao priliku da potpiše produženje ugovora vredno do 278 miliona dolara na četiri godine. Ipak, odlučio je da sačeka naredno leto, kada će imati pravo na istorijski maksimalni ugovor na pet godina vredan 359,5 miliona dolara. Naravno, ima smisla da Jokić sačeka ako je zaista reč o tome da želi da zaradi više novca, ali time što odlaže potpisivanje produžetka ostavlja otvorena vrata za potencijalnu noćnu moru.

Jokić bi narednog leta mogao da se nađe na tržištu. Bez potpisanog produžetka ugovora, Jokić ima mogućnost da odustane od 'igračke opcije' za sezonu 2027/28. i postane potpuno slobodan igrač, ukoliko stvari odu toliko daleko. Naravno, ne bi trebalo očekivati takav rasplet, ali Nagetsi se verovatno pripremaju i za najgori mogući scenario."

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Spekulacije Sema Amika

U analizi se Sports Ilustrejted poziva i na procene Sema Amika, koji je dodatno skrenuo pažnju javnosti na ovu temu:

"S obzirom na to da Jokić narednog leta može samostalno da odluči da napusti Denver, Nagetsi moraju da se postaraju da do toga ne dođe. Istina, Jokić nije pokazao nijedan znak da želi da ode iz Denvera i nastavio je javno da iskazuje privrženost franšizi koja je svojevremeno odlučila da ga izabere u drugoj rundi NBA drafta 2014. godine. Ipak, ako ove sezone stvari krenu po zlu – nadajmo se da neće."

Gostujući u podkastu The Athletic NBA Daily, Amik je izneo sledeće viđenje situacije:

"Šta ako Nagetsi ove sezone potpuno zabrljaju? Gde će tada biti njegova glava? Postoji li granica njegovoj lojalnosti Nagetsima? Njegove izjave za javnost dosledno su bile takve da želi da čitavu karijeru provede u Denveru. Izgubili su Pejtona Votsona, knjige - pokušavaju da urade najbolje što mogu - ali finansijska situacija u vezi sa porezom prilično je haotična. Ne izgleda sjajno... Moramo da pratimo situaciju oko Džokera", rekao je Amik.

1/5 Vidi galeriju Juta - Denver, Nikola Jokić Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Sports Ilustrejted napominje da Amik ne iznosi proverene informacije o odlasku, već samo pretpostavlja da bi status prve zvezde mogao postati upitan ako sezona 2026/27. bude katastrofalna. Očekuje se da Denver ostane konkurentan na Zapadu, ali bi eventualni izostanak šampionske perspektive mogao da zakomplikuje odnos.

Tekst se završava zaključkom o potencijalnom ishodu:

"Ako Jokić narednog leta napusti Nagetse, to bi bilo šokantno. Ne samo zato što bi jedan od najboljih igrača NBA lige promenio sredinu, već i zato što bi takav potez došao potpuno neočekivano. Za sada, Nagetsi ne bi trebalo da brinu za Jokićevu budućnost, sve dok srpskoj superzvezdi mogu da pokažu da i u narednih šest godina mogu da se bore za šampionske titule."

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