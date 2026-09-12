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Domaće lige samo što nisu počele, a u susret premijernom izdanju NBA Evrope u sezoni 2027/28, pred nama je izuzetno zanimljiva takmičarska godina.

Pre svega, FIBA planira objavljivanje sopstvene rang-liste evropskih šampionata. Ta lista igraće ključnu ulogu u izboru timova koji će se na završnom turniru boriti za dva mesta u novoj ligi. Uprkos tome što se kvalitet očekuje širom kontinenta, pojedina takmičenja se jasno izdvajaju. Zbog toga je portal Eurohoops napravio listu najboljih evropskih liga, koja nosi i određena iznenađenja.

Najveću pažnju privlači pozicija ABA lige, koju je pomenuti portal uvrstio tek na šesto mesto.

"Liga, koja je do nedavno obuhvatala zemlje sa prostora bivše Jugoslavije, proširila se i na Dubai, koji je prošle sezone osvojio šampionsku titulu, a to su Kluž iz Rumunije Slovan iz Slovačke i Beč iz Austrije. To je znak napretka, kao i činjenica da je Ibrahim Erkan izabran za novog sportskog direktora. Ipak, liga ostaje prilično neujednačena na svim nivoima, a posebno na finansijskom, i uprkos tome što ima tri učesnika Evrolige, Dubai, Crvenu zvezdu i Partizan, to nije dovoljno da uzdigne ostale. Takođe, činjenica da se domaći talenti odlivaju u veoma ranom uzrastu i završavaju praktično svuda po svetu zbog finansijskih podsticaja, dodatno umanjuje vrednost lige", navodi Eurohoops.

1/5 Vidi galeriju Večiti derbi, ABA liga 19.04.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ispred regionalnog takmičenja plasirane su ACB liga (Španija), Turska Super liga, Grčka košarkaška liga, Serija A (Italija) i Pro A (Francuska).

Španija drži vodeću poziciju uz primetnu prednost na svim nivoima u odnosu na konkurenciju. Jedini izazov sa kojim će se suočiti u narednom periodu jeste potreba da, bar u teoriji, obezbedi znatno veće prihode svojim klubovima.

Turska ove sezone ulazi sa tri evroligaša, ali i sa nekoliko izuzetno ambicioznih klubova od kojih se očekuju rezultati u Evrokupu i FIBA Ligi šampiona. Poput Španije, i rukovodstvo turskog šampionata mora proaktivnije raditi na uvećanju prihoda, mada celokupan sistem funkcioniše stabilno uprkos nedavnim ekonomskim turbulencijama u zemlji.

Grčka se izdvojila kao finansijski najuspešnija domaća liga zahvaljujući novom ugovoru za TV prava vrednom 21.000.000 evra u naredne tri sezone, pri čemu će svaki od 14 klubova inkasirati najmanje oko 700.000 evra po sezoni direktno od lige. Aris i PAOK ciljaju Evroligu, AEK sprema kandidaturu za NBA Evropu, Olimpijakos je šampion Evrolige, dok Panatinaikos važi za klub sa verovatno najvećim prihodima u Evropi. Razlog zašto su iza Španije i Turske leži u manjoj veličini tržišta, ali i u incidentima van terena koji i dalje predstavljaju ogroman problem.

Posebno je interesantno obrazloženje zbog čega su Italija i Francuska dobile prednost u odnosu na ABA ligu:

Italija: Interesovanje NBA lige dovelo je do preseljenja dva tima u Rim, uz učešće Luke Dončića i Frančeska Totija, što se navodi kao jedan od glavnih faktora uspona. Portal se u proceni očigledno više vodio marketingom i povratkom košarkaške popularnosti na Čizmi nego samim dešavanjima na parketu.

Francuska: Iako je propast Monaka zadao težak udarac tamošnjem šampionatu, ligu u samom vrhu drži priliv mladih i izuzetno talentovanih igrača. Francuska predstavlja ključni izvor talenata za NBA ligu, uz specifičan stil igre zasnovan na fizikalijama koji se razlikuje od ostatka Evrope.

Dok se u regionalnim okvirima preovlađuje stav da ABA liga zaslužuje višu poziciju, Eurohoops je izneo sopstvene aršine. Listu top 10 evropskih liga kompletiraju Nemačka na sedmom mestu, a prate je Litvanija, Izrael i Poljska.

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