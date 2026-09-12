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Košarkaški klub Monako ostao je bez prava nastupa u trećem rangu francuske košarke, pošto je Federalni biro tamošnjeg Košarkaškog saveza odbio njihov zahtev svega nedelju dana pre početka prvenstva.

Iako je klub već dogovorio pojačanja i definisao plan, celokupan projekat obnove naglo je obustavljen. Komisija za kontrolu upravljanja utvrdila je da Monegašani nisu dostavili uverljive dokaze i garancije o tačnosti i pouzdanosti svoje finansijske konstrukcije.

1/5 Vidi galeriju Monako - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

U zvaničnom saopštenju ističe se da klub nije uspeo da pripremi dokumentaciju koja bi opravdala „iskrenost i pouzdanost finansijske situacije”. Nakon uvida u celokupan slučaj, Federalni biro je presudio da ne postoje uslovi za davanje izuzeća.

Zbog ove odluke, Monako prelazak u takmičarsku sezonu nastavlja u petom rangu (Nacionale 3), što znači da će se u narednom periodu takmičiti u amaterskoj konkurenciji.

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