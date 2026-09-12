KAD JE POČEO DA ZARAĐUJE, USLEDIO JE ULTIMATUM! Roditelje terali na brak, a niko nije znao za njegovu jezivu tajnu! Teška životna priča Jao Minga!
Nekadašnji kineski košarkaš i NBA zvezda Jao Ming ima jednu od najneobičnijih i najfascinantnijih životnih priča u istoriji sporta.
Njegov život obeležili su neobično poreklo, ogromni pritisak cele jedne nacije, kulturološki šok u SAD i impresivan rad nakon završetka karijere.
Genetski projekat i odrastanje
Jao nije slučajno izrastao 229 centimetara. Njegovi roditelji, otac Jao Zhiyuan (208 cm) i majka Fang Fengdi (188 cm), oboje su bili profesionalni košarkaši i reprezentativci Kine. Kineske sportske vlasti su aktivno podsticale njihov brak u nadi da će dobiti vrhunskog sportistu. Kada se rodio, bio je duplo teži od prosečne kineske bebe. Tokom detinjstva u Šangaju, zbog pothranjenosti i zdravstvenih problema nakon jedne reakcije na lekove, u potpunosti je izgubio sluh na levom uhu, što je detalj iz njegovog života koji mnogi ne znaju.
Pritisak cele nacije i dolazak u NBA
Kada je 2002. godine izabran kao prvi pik na NBA draftu od strane Hjuston Roketsa, postao je prvi igrač u istoriji koji je izabran sa prve pozicije a da prethodno nije igrao američku koledž košarku. Kineska vlada mu je postavila stroge uslove: morao je da uplaćuje velik procenat svoje plate državi i košarkaškom savezu, kao i da se odazove svakom pozivu reprezentacije, bez obzira na umor ili povrede.
Njegov prvi susret sa SAD obeležio je veliki jezički i kulturološki jaz, ali ga je javnost brzo zavolela zbog neverovatnog humora, skromnosti i radne etike. Njegov rivalitet i prijateljstvo sa Šakilom O'Nilom postali su legendarni.
Zaštita prirode i borba protiv krivolova
Nakon što je 2011. godine morao prerano da završi karijeru zbog teških povreda stopala i skočnog zgloba, preusmerio je svoju slavu u aktivizam:
Spasavanje ajkula: Postao je glavno lice globalne kampanje protiv supe od ajkulinih peraja. Njegov angažman u Kini doveo je do pada potrošnje ove supe za više od 50%, a kineska vlada ju je naknadno zabranila na zvaničnim banketima.
Zaštita slonova i nosoroga: Putovao je u Afriku, snimao dokumentarce i aktivno lobirao za zabranu trgovine slonovačom u Kini, što je zvanično usvojeno 2017. godine.
Internet fenom i vizuelna kultura
Jao Ming je nevoljno postao i deo pop-kulture internet doba. Njegov karakteristični iskreni smeh sa jedne konferencije za štampu 2009. godine pretvoren je u crtež pod nazivom "Bitch Please" (ili "Yao Ming Face"), koji je godinama bio jedan od najpopularnijih memova na internetu širom sveta.
Danas je Jao Ming uspešan poslovni čovek, vlasnik vinarije u Kaliforniji i uticajna figura u razvoju sporta i obrazovanja mladih u Kini.
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