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Nekadašnji kineski košarkaš i NBA zvezda Jao Ming ima jednu od najneobičnijih i najfascinantnijih životnih priča u istoriji sporta.

Njegov život obeležili su neobično poreklo, ogromni pritisak cele jedne nacije, kulturološki šok u SAD i impresivan rad nakon završetka karijere.

1/4 Vidi galeriju jao ming Foto: KSS, Tamara Trajković, Reuters

Genetski projekat i odrastanje

Jao nije slučajno izrastao 229 centimetara. Njegovi roditelji, otac Jao Zhiyuan (208 cm) i majka Fang Fengdi (188 cm), oboje su bili profesionalni košarkaši i reprezentativci Kine. Kineske sportske vlasti su aktivno podsticale njihov brak u nadi da će dobiti vrhunskog sportistu. Kada se rodio, bio je duplo teži od prosečne kineske bebe. Tokom detinjstva u Šangaju, zbog pothranjenosti i zdravstvenih problema nakon jedne reakcije na lekove, u potpunosti je izgubio sluh na levom uhu, što je detalj iz njegovog života koji mnogi ne znaju.

Pritisak cele nacije i dolazak u NBA

Kada je 2002. godine izabran kao prvi pik na NBA draftu od strane Hjuston Roketsa, postao je prvi igrač u istoriji koji je izabran sa prve pozicije a da prethodno nije igrao američku koledž košarku. Kineska vlada mu je postavila stroge uslove: morao je da uplaćuje velik procenat svoje plate državi i košarkaškom savezu, kao i da se odazove svakom pozivu reprezentacije, bez obzira na umor ili povrede.

Njegov prvi susret sa SAD obeležio je veliki jezički i kulturološki jaz, ali ga je javnost brzo zavolela zbog neverovatnog humora, skromnosti i radne etike. Njegov rivalitet i prijateljstvo sa Šakilom O'Nilom postali su legendarni.

Zaštita prirode i borba protiv krivolova

Nakon što je 2011. godine morao prerano da završi karijeru zbog teških povreda stopala i skočnog zgloba, preusmerio je svoju slavu u aktivizam:

Spasavanje ajkula: Postao je glavno lice globalne kampanje protiv supe od ajkulinih peraja. Njegov angažman u Kini doveo je do pada potrošnje ove supe za više od 50%, a kineska vlada ju je naknadno zabranila na zvaničnim banketima.

Zaštita slonova i nosoroga: Putovao je u Afriku, snimao dokumentarce i aktivno lobirao za zabranu trgovine slonovačom u Kini, što je zvanično usvojeno 2017. godine.

Internet fenom i vizuelna kultura

Jao Ming je nevoljno postao i deo pop-kulture internet doba. Njegov karakteristični iskreni smeh sa jedne konferencije za štampu 2009. godine pretvoren je u crtež pod nazivom "Bitch Please" (ili "Yao Ming Face"), koji je godinama bio jedan od najpopularnijih memova na internetu širom sveta.

Danas je Jao Ming uspešan poslovni čovek, vlasnik vinarije u Kaliforniji i uticajna figura u razvoju sporta i obrazovanja mladih u Kini.

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