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Veliki potres mogao bi da se dogodi u regionalnoj košarci pred početak nove sezone.

Kako piše "Sport Klub", Budućnost je spremna da ponudi bogat ugovor i angažuje - Nikolu Mirotića!

1/4 Vidi galeriju Nikola Mirotić u dresu Monaka Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia

Podgoričani su se, prema tim navodima, pojavili kao prva opcija za iskusnog košarkaša nakon finansijskog kraha Monaka, zbog kojeg je klub izbačen u petu ligu Francuske, pa je Mirotić sada slobodan u izboru nove sredine.

Navodno su dve strane već postigle usmeni dogovor, mada detalji potencijalnog ugovora nisu poznati. Budućnost se za sada nije oglašavala ovim povodom.

Mirotić je prethodnih godina više puta povezivan sa povratkom u ABA ligu, a kao potencijalne destinacije pominjali su se i Partizan i Crvena zvezda. Ipak, do dogovora tada nije došlo.

Iskusni krilni centar ranije je govorio i o mogućnosti da završi karijeru, ali i o želji da se jednog dana vrati u rodni kraj.

Ukoliko bi Mirotić zaista obukao dres Budućnosti, bio bi to jedan od najvećih transfera u istoriji regionalne košarke. Sada ostaje da se vidi da li će Podgoričani uspeti da realizuju posao koji bi odjeknuo širom ABA lige.

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