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Na Zlatiboru je održan Košarkaški seminar za sudije, kontrolore i delegate Prve muške lige Srbije, a prvog dana skupu se obratio predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović.

Čović je govorio o aktuelnoj situaciji u srpskoj košarci, odnosu KSS i Košarkaške lige Srbije, ali i problemima koji su se pojavili oko organizacije domaćeg takmičenja.

1/4 Vidi galeriju Seminar KSS-a na Zlatiboru Foto: KSS

Prvi čovek KSS istakao je da Savez želi dogovor sa KLS i da cilj nije preuzimanje lige.

- Nama nije cilj, a kad kažem nama mislim na KSS, da mi vodimo ligu, ali nam je cilj da to bude po zakonu, po pravilnicima. Ono što tražimo je samo da se ugovor uskladi sa zakonom i potpiše - poručio je Čović.

On je otkrio da je KSS još u aprilu poslao predlog novog ugovora, ali da, prema njegovim rečima, do dogovora nije došlo.

- Od aprila meseca na osam poziva nismo ni dobili odgovor da sednemo i da se dogovorimo, a četiri puta smo bili na skupštinama i zbog toga je došlo do ovoga. Iskreno se nadam da će doći do dogovora - rekao je predsednik KSS.

Čović je posebno naglasio da nadležnosti Saveza proizilaze iz Zakona o sportu, a ne iz ugovora sa KLS.

- Naše nadležnosti, kao krovne nacionalne organizacije za košarku, nastale su Zakonom o sportu. Mi možemo da poverimo ligu nekom drugom. I mi to hoćemo - istakao je Čović.

Govoreći o stanju u srpskoj košarci, osvrnuo se i na pritiske kojima su izložene sudije, delegati i kontrolori.

- Tražimo redovne finansijske i sportske izveštaje, a u sportskim izveštajima jako važne izveštaje oko ponašanja sudija, delegata, kontrolora, njihovog tretmana, komesara, u smislu pritisaka i pretnji koje se događaju telefonski i drugačije. Nažalost, sistem nam se u tom delu malo zapustio - rekao je.

Na kraju je poslao jasnu poruku o potrebi jedinstva u srpskoj košarci.

- Nama treba jedinstvo u srpskoj košarci. KSS nije ničiji plen i ne sme da bude ničiji plen, u smislu upotrebe, zloupotrebe i ostalih stvari. Verujem da ćemo prebroditi ove probleme i podele koje se javljaju - zaključio je Čović.

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