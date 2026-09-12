Slušaj vest

Srbija je nastupala u sledećem sastavu: Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nenad Nerandžić i Đorđe Simeunović. 

"Orlovi" su u grupi, pored Švajcarske, još i sa domaćinom Belgijom. Prvoplasirane dve reprezentacije idu u ćetvrtfinale, gde se Srbija već našla pošto je, kao i Belgija, pobedila Švajcarsku.

Ne propustiteKošarkaČOVIĆ OTVORIO SVE KARTE: "KSS nije ničiji plen, moramo da čuvamo našu kuću"!
IMG_9510.jpg
KošarkaBOMBA PRED POČETAK SEZONE! Nikola Mirotić pred senzacionalnim transferom u ABA ligu?
Nikola Mirotić u dresu Monaka
KošarkaKAD JE POČEO DA ZARAĐUJE, USLEDIO JE ULTIMATUM! Roditelje terali na brak, a niko nije znao za njegovu jezivu tajnu! Teška životna priča Jao Minga!
jao-ming.jpg
KošarkaKAKAV PREOKRET - MONAKO NE MOŽE NI U TREĆU LIGU?! Francuska bruji o iznenađujućim vestima: Nekadašnji evroligaš mora u AMATERE?!
Majk Džejms i Eli Okobo sukob

00:17
Srbija - Island, kvalifikacije za Mundobasket 2027 Izvor: Kurir