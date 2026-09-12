Basket 3x3 reprezentacija Srbije pobedila je na startu Evropskog prvenstva Švajcarsku sa 22:13.
Košarka
BRAVO MOMCI! FURIOZAN START NA EP: Basketaši Srbije pregazili Švajcarsku
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Srbija je nastupala u sledećem sastavu: Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nenad Nerandžić i Đorđe Simeunović.
"Orlovi" su u grupi, pored Švajcarske, još i sa domaćinom Belgijom. Prvoplasirane dve reprezentacije idu u ćetvrtfinale, gde se Srbija već našla pošto je, kao i Belgija, pobedila Švajcarsku.
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