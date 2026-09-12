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Košarkaši Partizana dočekuju Bešiktaš na Tašmajdanu u nedelju, ali ne sa početkom od 18.00 kako je ranije najavljeno - već sat vremena ranije.

Tim povodom oglasio se KK Partizan:

- U dogovoru sa stručnim štabovima oba tima, a zbog najavljene temperature vazduha u večernjim časovima, spektakl na Kalemegdanu će početi sat vremena ranije - stoji u saopštenju crno-belih.

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Trening nove ekipe Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić