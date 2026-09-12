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Na Zlatiboru održan seminar za sudije, kontrolore i delegate

Na Zlatiboru je u toku Košarkaški seminar za sudije, kontrolore i delegate Prve muške lige Srbije, koji se održava 12. i 13. septembra 2026. godine. Program je usmeren na pripremu za novu takmičarsku sezonu i unapređenje rada službenih lica.

1/4 Vidi galeriju Seminar KSS-a na Zlatiboru Foto: KSS

Subotnji program počeo je testiranjem fizičke spremnosti i proverom lekarskih uverenja službenih lica.

Nakon obraćanja predsednika KSS dr Nebojše Čovića, usledilo je predavanje na temu „Promena pravila igre“, koje je održao evroligaški arbitar Stefan Ćalić.

O novim pravilima prilikom dosuđivanja nesportskih, tehničkih i diskvalifikujućih grešaka govorili su renomirani sudija Milivoje Jovčić i Nemanja Vlahović, dok je sudija ABA lige Vladimir Jeftović predstavio promene pravila kod faulova u akciji šuta.

O promenama pravila, uz FIBA video-materijal, govorio je i nacionalni FIBA instruktor Zvezdan Janković. Prvi dan seminara završen je testom poznavanja pravila igre za sudije, kontrolore i delegate.

Seminaru prisustvuju 42 od 51 pozvanog sudije, dok je sedam sudija opravdalo odsustvo zbog obaveza na evropskim utakmicama. Dvojica se nisu pojavila bez opravdanja.

Drugog dana učesnike očekuju analiza video-klipova, diskusije, testiranje poznavanja pravila i sastanak sa predstavnicima KSS.

Nakon završetka seminara biće objavljene konačne liste službenih lica za sezonu 2026/27.

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