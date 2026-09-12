Bešiktaš je dominirao protiv Fuenlabrade sa 34 poena razlike.
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BEŠIKTAŠ RAZNEO FUENLABRADU! Alimpijević se naoštrio za Partizan!
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Košarkaši Bešiktaša pobedili su Fuenlabradu Partizan sa 108:74 u hali Aleksandar Nikolić.
Košarkaši Partizana su u petak uveče ubedljivo savladali Fuenlabradu rezultatom 98:55 u hali Aleksandar Nikolić.
U subotu uveče su snage odmerili Bešiktaš i Fuenlabrada i turski tim je pobedio Madriđane sa čak 34 razlike.
Tim Dušana Alimpijevića će u nedelju od 17.00 igrati protiv beogradskog Partizana, a taj meč je pomeren za sat vremena ranije posle dogovora dva tima.
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