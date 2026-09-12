Slušaj vest

Košarkaši Bešiktaša pobedili su Fuenlabradu Partizan sa 108:74 u hali Aleksandar Nikolić.

Košarkaši Partizana su u petak uveče ubedljivo savladali Fuenlabradu rezultatom 98:55 u hali Aleksandar Nikolić.

U subotu uveče su snage odmerili Bešiktaš i Fuenlabrada i turski tim je pobedio Madriđane sa čak 34 razlike.

Tim Dušana Alimpijevića će u nedelju od 17.00 igrati protiv beogradskog Partizana, a taj meč je pomeren za sat vremena ranije posle dogovora dva tima.

Ne propustiteKošarkaOGLASIO SE PARTIZAN! Pomeren početak utakmice protiv Bešiktaša, evo i zašto!
partizan-fuenlabrada-68954060.JPG
KošarkaLISTA KOJA ĆE MNOGE IZNENADITI - KO IMA NAJJAČI KOŠARKAŠKI ŠAMPIONAT?! Prvo mesto očekivano, ali ostalo... ABA liga na ŠOK poziciji!
zvezda-partizan-polufinale-7846424.JPG
KošarkaANĐUŠIĆ PROGOVORIO O PARTIZANU! Jasno poručio - "Karlik će se pitati za sve", a onda otkrio šta misli o Vildozi!
partizanmonaco-36.jpg
KošarkaLUKA VILDOZA OTVORIO DUŠU! Prvi put zaigrao pred Grobarima, pa najavio VELIKE STVARI!
Luka Vildoza

BONUS VIDEO:

00:20
Karlik Džouns snima saigrače na treningu Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić