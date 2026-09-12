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Basketaši Srbije pobedili su Belgiju rezultatom 21:16 na Evropskom prvenstvu.

Srpski basketaši su u Antverpenu u prvom kolu grupne faze bili bolji od Švajcarske rezultatom 22:13.

Strahinja Stojačić Foto: Profimedia, Dado Đilas

Odmah potom su odigrali meč sa Belgijom na šampionatu Evrope i počeli turnir sa dve vezane pobede.

"Orlovi" će u nedelju u četvrtfinalu igrati protiv Litvanije.

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Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir