Srpski basketaši ostvarili su novu pobedu protiv Belgije na Evropskom prvenstvu, rezultatom 21:16.
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BRAVO! Nova pobeda srpskih basketaša, slede opasni Litvanci u četvrtfinalu!
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Basketaši Srbije pobedili su Belgiju rezultatom 21:16 na Evropskom prvenstvu.
Srpski basketaši su u Antverpenu u prvom kolu grupne faze bili bolji od Švajcarske rezultatom 22:13.
Strahinja Stojačić Foto: Profimedia, Dado Đilas
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Odmah potom su odigrali meč sa Belgijom na šampionatu Evrope i počeli turnir sa dve vezane pobede.
"Orlovi" će u nedelju u četvrtfinalu igrati protiv Litvanije.
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