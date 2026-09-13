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Real Madrid je završio još jedno zanimljivo pojačanje pred početak nove sezone!

Kraljevski klub je doveo Nika Smita Juniora, 22-godišnjeg američkog beka koji u Madrid stiže posle tri godine iskustva u NBA ligi. Smit je potpisao jednogodišnji ugovor i biće deo ekipe koju pred novu sezonu predvodi Pedro Martinez.

Amerikanac je u NBA stigao 2023. godine, kada su ga Šarlot Hornetsi izabrali kao 27. pika na draftu. Iako je bio tek na početku profesionalne karijere, Smit je vrlo brzo pokazao da poseduje ozbiljan šuterski potencijal.

Iz NBA pravo u Madrid

Smit je prve dve sezone proveo u Šarlotu, a prošlu je završio u Los Anđeles Lejkersima. U dresu velikana iz Kalifornije odigrao je 30 utakmica i beležio 6,2 poena, 1,0 asistenciju i 0,8 skokova za 12,5 minuta na parketu. Posebno je bio opasan sa distance, pošto je trojke pogađao sa 39,5 odsto uspešnosti.

Upravo je šut jedan od glavnih razloga zbog kojih je Real odlučio da ga dovede. Smit je još tokom ruki sezone pokazao koliko može da bude opasan spolja. U sezoni 2023/24 ubacivao je trojke sa čak 43,2 odsto uspešnosti, što je tada bio najbolji procenat među ruki igračima koji su ispunili odgovarajući broj pokušaja.

Ušao u istoriju Lejkersa

Iako nije imao veliku minutažu, Smit je prošle sezone uspeo da ostavi trag i u Lejkersima.

Postao je najmlađi igrač u istoriji franšize koji je na jednoj utakmici postigao najmanje 25 poena bez ijednog izvedenog slobodnog bacanja. To mu je pošlo za rukom protiv Portlanda.

Imao je još jednu zapaženu partiju sa klupe, kada je postao tek šesti igrač u istoriji Lejkersa koji je u utakmici regularne sezone sa klupe upisao najmanje 25 poena, pet asistencija i pet pogođenih trojki.

Real dobio mladog NBA šutera

Smit je kroz tri NBA sezone sakupio 141 nastup, od čega je 28 puta bio starter. U proseku je beležio 6,2 poena, jednu asistenciju i 0,8 skokova za oko 17 minuta po utakmici.

Pre odlaska u NBA imao je i veoma zanimljiv put. Na Univerzitetu Arkanzas igrao je samo 17 utakmica u sezoni 2022/23 zbog problema sa desnim kolenom, ali je uprkos tome ostavio dovoljno dobar utisak da bude izabran u prvoj rundi drafta. Pre toga je bio jedan od najcenjenijih srednjoškolskih talenata u Americi i osvojio je nagradu "USA Today National High School Player of the Year“" za sezonu 2021/22.

Sada je pred njim potpuno novi izazov.

Real Madrid u Smitu dobija mladog beka sa NBA iskustvom, izraženim šuterskim kvalitetima i prostorom za napredak. Klub će od njega očekivati da donese dodatnu energiju i pretnju sa distance, a Amerikanac će pokušati da u Madridu napravi sledeći veliki korak u karijeri.