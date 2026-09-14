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Etore Mesina vraća se u NBA ligu posle sedam godina, a ovoga puta imaće ulogu savetnika u Atlanta Hoksima.

Čuveni italijanski stručnjak Etore Mesina ponovo će biti deo NBA lige! Iskusni trener vraća se u najjaču košarkašku ligu na svetu, a prema pisanju italijanske "La Republike", postaće savetnik Atlanta Hoksa.

Biće to Mesinin treći angažman u NBA ligi, nakon što je prethodno radio u Los Anđeles Lejkersima i San Antonio Sparsima. Posle sedam godina, 66-godišnji Italijan ponovo će imati priliku da svoje ogromno evropsko iskustvo prenese u NBA.

Posebno zanimljivo je što će u Atlanti ponovo sarađivati sa Kvinnom Snajderom. Njih dvojica već se dobro poznaju, pošto je Snajder svojevremeno bio Mesinin pomoćnik u moskovskom CSKA.

Etore Mesina Foto: Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Mesina je tokom prethodnih sedam godina bio jedan od ključnih ljudi Olimpije Milano. Najpre je vodio ekipu kao trener, a potom je preuzeo funkciju predsednika za košarkaške operacije.

Sada ga čeka novi izazov.

Prema najavama, Mesina neće biti stalno angažovan u Atlanti, već će deo vremena provoditi u organizaciji Hoksa, dok će paralelno raditi i kao stručni konsultant na televiziji.

Četiri puta pokorio Evropu

Mesina iza sebe ima jednu od najimpresivnijih trenerskih biografija u istoriji evropske košarke.

Četiri puta je osvajao Evroligu - dva puta sa Virtusom iz Bolonje i dva puta sa moskovskim CSKA. Uz to je osvajao brojne titule u Italiji i VTB ligi.

Veliki uspeh ostvario je i sa reprezentacijom Italije. Kao selektor, predvodio je „azure“ do srebrne medalje na Evropskom prvenstvu 1997. godine.

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Predrag Danilović, Etore Mesina i Nikola Vujčić Izvor: Kurir