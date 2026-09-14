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Danilo Galinari bez dlake na jeziku govorio je o svojoj NBA karijeri, brojnim povredama, ali i vremenu koje je proveo sa Nikolom Jokićem u Denveru.

Danilo Galinari ostavio je dubok trag u NBA ligi i godinama bio jedan od najpoznatijih italijanskih košarkaša na najvećoj sceni. Ipak, kada danas pogleda iza sebe, smatra da je njegova karijera mogla da bude još spektakularnija.

Razlog su, pre svega, povrede koje su ga uporno pratile.

Italijan je tokom karijere čak dva puta operisao prednje ukrštene ligamente kolena, imao je i problema sa leđima, ali je uprkos svemu uspeo da odigra 14 sezona u NBA ligi i više od 800 utakmica. Tokom američke karijere zaradio je oko 200 miliona dolara.

Ipak, trofeja nema mnogo. Galinari je do kraja karijere osvojio samo jedan klupski trofej, i to u Portoriku, u samoj završnici karijere.

1/5 Vidi galeriju Proslavljeni italijanski košarkaš - Danilo Galinari Foto: Doug Pensinger / Getty images / Profimedia, Pawel Pietranik / Zuma Press / Profimedia, Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

"Moja karijera je veliko šta ako"

U razgovoru za „Hups Hajs“, Galinari je bez ulepšavanja govorio o tome šta je moglo da bude da nije bilo silnih problema sa zdravljem.

- Mislim da sam najveći „šta ako“ slučaj u istoriji NBA. Ponekad sa porodicom i prijateljima pričam o svojoj karijeri. Kada odem u Njujork i razgovaram sa ljudima iz organizacije Niksa, često se dotaknemo povreda. Ali, to je deo moje karijere. Nažalost, meni se to dogodilo više nego bilo kom drugom sportisti - rekao je Galinari.

Uprkos svemu, Italijan je uspeo da ostane na vrhunskom nivou sve do 36. godine, što njegovu karijeru čini još impresivnijom.

Jokić? "Znao sam da će biti sjajan!"

Veliki deo NBA puta Galinari je proveo u Denver Nagetsima, a upravo tamo imao je priliku da iz neposredne blizine prati početak uspona Nikole Jokića.

Nije tada mogao da zna da će Srbin jednog dana osvojiti tri MVP priznanja, ali je vrlo brzo shvatio da u rukama ima nešto posebno.

- Znao sam da će biti sjajan igrač. Nisam znao baš da će tri puta biti MVP lige, ali imao sam osećaj da će biti odličan. Videlo se da franšiza želi da ide u tom smeru - prisetio se Galinari.

Posebno mu je, kako kaže, prijalo što je bio deo različitih faza Denvera – od ekipe koja se borila za vrh do perioda izgradnje potpuno novog tima.

- Bilo je lepo biti deo Nagetsa koji pobeđuju, ali i biti njihov deo tokom ribildinga. Uživao sam dok sam gledao kako ti mladi momci napreduju - dodao je Italijan.

Galinari je profesionalnu karijeru završio 2024. godine, kada je poslednji put nosio dres reprezentacije Italije.