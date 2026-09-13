GOTOVO JE! OGLASIO SE PREDSEDNIK BUDUĆNOSTI I OTKRIO DA LI NIKOLA MIROTIĆ POTPISUJE! Nema više nikakvih spekulacija, evo šta se dešava u Podgorici!
Iskusni krilni centar se i dalje nalazi u potrazi za novom sredinom, a formu održava koristeći infrastrukturu podgoričkog kolektiva.
Bokan je potvrdio da je bio u kontaktu sa Mirotićem i da su, između ostalog, razgovarali o opcijama za nastavak njegove bogate karijere.
- Razgovarali smo o raznim temama – o privatnim stvarima, naravno i o košarci. Razgovarali smo i o Nikolinoj budućnosti, o karijeri. Rekao je da čeka i da ga prevashodno interesuje Evroliga - rekao je Bokan za "Vijesti".
Predsednik podgoričkog kluba je poručio Mirotiću da su mu vrata Budućnosti širom otvorena ukoliko odluči da obuče plavo-beli dres.
- Ako mu se u bilo kojem momentu podudare ambicije i privatne stvari, vrata su mu širom otvorena – i Budućnosti, koja igra Evrokup, i crnogorske reprezentacije. Bila bi nam ogromna čast da Nikola Mirotić obuče dres Budućnosti - rekao je Bokan i potom dodao:
- Nema nikakvih detalja, nikakve konkretne ponude, samo privatan razgovor, razgovor o košarci i moja obaveza kao odgovornog čoveka da mu kažem da bi nam bila čast, ako mu se poklope ambicije i privatne stvari, da bude deo Budućnosti", dodao je Bokan.