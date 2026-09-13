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Iskusni krilni centar se i dalje nalazi u potrazi za novom sredinom, a formu održava koristeći infrastrukturu podgoričkog kolektiva.

Bokan je potvrdio da je bio u kontaktu sa Mirotićem i da su, između ostalog, razgovarali o opcijama za nastavak njegove bogate karijere.

- Razgovarali smo o raznim temama – o privatnim stvarima, naravno i o košarci. Razgovarali smo i o Nikolinoj budućnosti, o karijeri. Rekao je da čeka i da ga prevashodno interesuje Evroliga - rekao je Bokan za "Vijesti".

1/4 Vidi galeriju Nikola Mirotić u dresu Monaka Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia

Predsednik podgoričkog kluba je poručio Mirotiću da su mu vrata Budućnosti širom otvorena ukoliko odluči da obuče plavo-beli dres.

- Ako mu se u bilo kojem momentu podudare ambicije i privatne stvari, vrata su mu širom otvorena – i Budućnosti, koja igra Evrokup, i crnogorske reprezentacije. Bila bi nam ogromna čast da Nikola Mirotić obuče dres Budućnosti - rekao je Bokan i potom dodao:

- Nema nikakvih detalja, nikakve konkretne ponude, samo privatan razgovor, razgovor o košarci i moja obaveza kao odgovornog čoveka da mu kažem da bi nam bila čast, ako mu se poklope ambicije i privatne stvari, da bude deo Budućnosti", dodao je Bokan.