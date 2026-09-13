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Nekadašnji košarkaš i trener Los Anđeles Lejkersa, Bajron Skot (65), podneo je zahtev za bankrot, čime je automatski odloženo suđenje u kojem ga Hejli Dilan tereti za seksualno zlostavljanje i protivpravno lišavanje slobode dok je bila 15-godišnja devojčica.

Tužiteljka navodi da se napad dogodio 1987. godine tokom snimanja promotivnog košarkaškog videa u školi "Kembel Hol". Prema njenim tvrdnjama, tada 26-godišnji i oženjeni košarkaš Lejkersa odveo je u prostoriju za domare i napastvovao.

1/4 Vidi galeriju Četvrti meč polufinalne serije Zapada, Lejkersi - Oklahoma Foto: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Skotova advokatica Linda Borišter nije negirala da je do odnosa došlo, ali je izjavila da je njen klijent verovao da je Dilan u tom trenutku imala više od 18 godina.

Želi bakrotom da izbegne suđenje