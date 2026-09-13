HOROR! LEGENDARNI AS LEJKERSA ZATVORIO DEVOJČICU U ŠKOLI I NAPASTVOVAO JE! Sada je objavio nešto ŠOKANTNO samo da bi izbegao suđenje, njegov gest razbesneo svet
Nekadašnji košarkaš i trener Los Anđeles Lejkersa, Bajron Skot (65), podneo je zahtev za bankrot, čime je automatski odloženo suđenje u kojem ga Hejli Dilan tereti za seksualno zlostavljanje i protivpravno lišavanje slobode dok je bila 15-godišnja devojčica.
Tužiteljka navodi da se napad dogodio 1987. godine tokom snimanja promotivnog košarkaškog videa u školi "Kembel Hol". Prema njenim tvrdnjama, tada 26-godišnji i oženjeni košarkaš Lejkersa odveo je u prostoriju za domare i napastvovao.
Skotova advokatica Linda Borišter nije negirala da je do odnosa došlo, ali je izjavila da je njen klijent verovao da je Dilan u tom trenutku imala više od 18 godina.
Želi bakrotom da izbegne suđenje
Pokretanjem postupka bankrota, Skot je aktivirao zakonski moratorijum kojim se suspenduju svi parnični procesi protiv njega. Zbog ove pravne manevarske taktičke opcije, početak suđenja koji je posle prvobitnog odlaganja bio zakazan za 12. oktobar, sada je potpuno neizvestan i pitanje je da li će slučaj uopšte doći pred porotu.