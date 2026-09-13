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Basketaši Srbije plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su danas u četvrfinalu posle produžetka pobedili Litvaniju rezultatom 21:19.

Naši igrači su mogli da sve reše i u regularnom toku meča. Stojačić je prvo promašio slobodno bacanje, a potom i šut za dva poena, no sve promašaje u produžetku je arhivirao Branković, pogodio je neverovatnu dvojku i doneo Orlovima veliku pobedu i plasman u polufinale!

Litvanci su ušli izuzetno agresivno u meč, pa su za svega minut i pet sekundi načinili čak četiri faula. Ipak, odnos ličnih grešaka se ubrzo izjednačio, nastavila se ravnopravna borba, a Letonci su uglavnom održavali minimalnu prednost.

1/6 Vidi galeriju BRAVO, MOMCI! BASKETAŠI SRBIJE PONIZILI AMERE NA STARTU OLIMPIJSKIH IGARA! Orlovi slabo krenuli, pa dodali gas i pokazali klasu! Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Kurir sport/Aleksandar Knežević

Do nesvakidašnje i kontroverzne situacije došlo je na minut i 10 sekundi pre kraja pri rezultatu 17:16, kada su u duelu pri šutu litvanskog igrača Nenad Nerandžić i Evaldas Šaulis udarili jedan drugog. Arbitri su dosudili bacanja za Litvaniju, a Šaulis je bio precizan oba puta za preokret na 17:18.

Srbija je uzvratila u samom finišu, Nerandžić je prvo odigrao ključnu odbranu i sprečio čist zicer, da bi Strahinja Stojačić ubrzo izjednačio. Litvanci su ponovo poveli na svega pet sekundi pre kraja, ali je Stojačić u svom prepoznatljivom stilu preuzeo odgovornost i izborio dva penala. Pogodio je jedno bacanje za 19:19 i izborio produžetak.

Nakon što Litvanci nisu iskoristili svoj uvodni napad u dodatnom vremenu, Marko Branković je preuzeo ulogu junaka, pogodio je težak šut za dva poena i doneo Srbiji veliku pobedu i plasman u polufinale!

U borbi za finale Evropskog prvenstva, „Orlovi” će večeras od 19 sati ukrstiti koplja sa pobednikom okršaja između Nemačke i Holandije.