BRAVO, BRE! SRBIJA JE U POLUFINALU EVROPSKOG PRVENSTVA! Naši basketaši posle neviđene drame i produžetka srušili Litvaniju - Branković pogodio za pobedu!
Basketaši Srbije plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su danas u četvrfinalu posle produžetka pobedili Litvaniju rezultatom 21:19.
Naši igrači su mogli da sve reše i u regularnom toku meča. Stojačić je prvo promašio slobodno bacanje, a potom i šut za dva poena, no sve promašaje u produžetku je arhivirao Branković, pogodio je neverovatnu dvojku i doneo Orlovima veliku pobedu i plasman u polufinale!
Litvanci su ušli izuzetno agresivno u meč, pa su za svega minut i pet sekundi načinili čak četiri faula. Ipak, odnos ličnih grešaka se ubrzo izjednačio, nastavila se ravnopravna borba, a Letonci su uglavnom održavali minimalnu prednost.
Do nesvakidašnje i kontroverzne situacije došlo je na minut i 10 sekundi pre kraja pri rezultatu 17:16, kada su u duelu pri šutu litvanskog igrača Nenad Nerandžić i Evaldas Šaulis udarili jedan drugog. Arbitri su dosudili bacanja za Litvaniju, a Šaulis je bio precizan oba puta za preokret na 17:18.
Srbija je uzvratila u samom finišu, Nerandžić je prvo odigrao ključnu odbranu i sprečio čist zicer, da bi Strahinja Stojačić ubrzo izjednačio. Litvanci su ponovo poveli na svega pet sekundi pre kraja, ali je Stojačić u svom prepoznatljivom stilu preuzeo odgovornost i izborio dva penala. Pogodio je jedno bacanje za 19:19 i izborio produžetak.
Nakon što Litvanci nisu iskoristili svoj uvodni napad u dodatnom vremenu, Marko Branković je preuzeo ulogu junaka, pogodio je težak šut za dva poena i doneo Srbiji veliku pobedu i plasman u polufinale!
U borbi za finale Evropskog prvenstva, „Orlovi” će večeras od 19 sati ukrstiti koplja sa pobednikom okršaja između Nemačke i Holandije.