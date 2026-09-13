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Basketaši Srbije plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su danas u četvrfinalu posle produžetka pobedili Litvaniju rezultatom 21:19.

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Naši igrači su mogli da sve reše i u regularnom toku meča. Stojačić je prvo promašio slobodno bacanje, a potom i šut za dva poena, no sve promašaje u produžetku je arhivirao Branković, pogodio je neverovatnu dvojku i doneo Orlovima veliku pobedu i plasman u polufinale!

Pogledajte dvojku za pobedu:

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Srpski basketaši se fotografišu sa navijačima Izvor: MONDO/Tijana Jevtić