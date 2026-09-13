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Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva pobedom nad Litvanijom posle dramatičnog produžetka (21:19), a ubrzo je saznala i ime rivala u borbi za veliko finale.

U drugom četvrtfinalnom okršaju snage su odmerile selekcije Holandije i Nemačke, a slavlje je pripalo „Lalama” rezultatom 16:14.

1/6 Vidi galeriju BRAVO, MOMCI! BASKETAŠI SRBIJE PONIZILI AMERE NA STARTU OLIMPIJSKIH IGARA! Orlovi slabo krenuli, pa dodali gas i pokazali klasu! Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Kurir sport/Aleksandar Knežević

Tako će upravo Holanđani stajati na putu našim basketasima ka novoj borbi za zlato.

Polufinalni duel između Srbije i Holandije zakazan je za nedelju od 19 časova, pod uslovom da ne bude novih pomeranja termina uzrokovanih vremenskim neprilikama.