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Košarkaši Crvene zvezde sastali su se na Kipru u prijateljskom okršaju sa grčim Arisom.

Zvezde je tokom cele utakmice bila u minusu, a da stvar po tim Ibona Navara bude još gora - povredio se i Semi Odželej!

1/4 Vidi galeriju Semi Odželej u Crvenoj zvezdi Foto: KK Crvena Zvezda

Tim sa Malog Kalemegdana je postigao prvi koš na utakmici, preko Nika Vajlera-Baba, koji je pogodio trojku, ali je onda usledila serija Grka od 14:3.

Međutim, ta serija nije jedina loša vest po crveno-bele, pošto je tim Ibona Navara ostao i bez Semija Odželeja koji je izvrnuo zglob, pa je uz pomoć saigrača napustio parket.

BONUS VIDEO:

00:39 Srbija Litvanija koš Marka Brankovića za pobedu Izvor: YouTube/ FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel