UŽASNA VEST ZA CRVENU ZVEZDU PRED START SEZONE! Povreda u zao čas!
Košarkaši Crvene zvezde sastali su se na Kipru u prijateljskom okršaju sa grčim Arisom.
Zvezde je tokom cele utakmice bila u minusu, a da stvar po tim Ibona Navara bude još gora - povredio se i Semi Odželej!
Tim sa Malog Kalemegdana je postigao prvi koš na utakmici, preko Nika Vajlera-Baba, koji je pogodio trojku, ali je onda usledila serija Grka od 14:3.
Međutim, ta serija nije jedina loša vest po crveno-bele, pošto je tim Ibona Navara ostao i bez Semija Odželeja koji je izvrnuo zglob, pa je uz pomoć saigrača napustio parket.
BONUS VIDEO:
Tim sa Malog Kalemegdana je postigao prvi koš na utakmici, preko Nika Vajlera-Baba, koji je pogodio trojku, ali je onda usledila serija Grka od 14:3. Međutim, ta serija nije jedina loša vest po crveno-bele, pošto je tim Ibona Navara ostao i bez Semija Odželeja koji je izvrnuo zglob, pa je uz pomoć saigrača napustio parket.