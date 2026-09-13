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Košarkaši Crvene zvezde doživei su debakl od Arisa u prijateljskom meču odigranom na Kipru.

Grčki tim je demolirao tim Ibona Navara rezultatom 98:74.

KK Crvena zvezda  Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

U finišu četvrte deonice došlo je i do sukoba na terenu, kada su akteri oba tima ušli u konflikt!

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BONUS VIDEO:

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Boldvin promašio trojku za pobedu Zvezde Izvor: Arena 1 Premium

(Kurir sport/BasketabllSphere)