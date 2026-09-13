Crvena zvezda doživela je težak poraz od Arisa na Kipru, a sukob na terenu dodatno je pojačao tenzije.
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TUČA NA KIPRU! Crvena zvezda i Aris u klinču, prštalo na sve strane! (VIDEO)
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Košarkaši Crvene zvezde doživei su debakl od Arisa u prijateljskom meču odigranom na Kipru.
Grčki tim je demolirao tim Ibona Navara rezultatom 98:74.
KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs
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U finišu četvrte deonice došlo je i do sukoba na terenu, kada su akteri oba tima ušli u konflikt!
Pogledajte šta se dešavalo na licu mesta u Nikoziji!
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(Kurir sport/BasketabllSphere)
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