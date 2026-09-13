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Stefan Momirov karijeru će nastaviti u Nemačkoj, gde bi trebalo da potpiše za Oldenburg, ali je malo nedostajalo da srpski reprezentativac obuče dres Partizana.

Momirov je iza sebe ostavio dve odlične sezone u Spartaku iz Subotice, a prema informacijama "Mozzart Sporta", bio je veoma blizu dogovora sa crno-belima. Njegove igre dopale su se treneru Đoanu Penjaroji, ali je španski stručnjak imao drugačiju ideju za formiranje ekipe.

1/6 Vidi galeriju stefan momirov Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Printscreen, KK Mega Basket/Ivica Veselinov

Naime, Momirov je bio viđen kao igrač koji bi ulazio sa klupe, dok Penjaroja želi da u završnici prelaznog roka dovede još nekoliko startera i igrača tog kvalitativnog ranga. Zbog toga je procenjeno da nema potrebe za dodatnim popunjavanjem rostera.

Momirov će tako pojačati Oldenburg, koji sa klupe predvodi Milenko Bogićević, jedan od asistenata Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije.

Tokom karijere 25-godišnji bek je nastupao za FMP, Vršac, Megu, Kolosos, Breogan i Spartak, a sada ga čeka novi izazov u Nemačkoj.

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