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Basket reprezentacija Srbije (3x3) poražena je na Evropskom prvenstvu od Holandije rezultatom 20:14.

U jednom momentu došlo je i do sukoba i čarki na terenu, ali je na svu sreću sve brzo završeno.

U meču za bronzu, od 20.45, igraće protiv slabijeg iz susreta Francuske i Letonije.

Strahinja Stojačić je imao šest poena, Đorđe Simeunović pet, Nenad Nerandžić dva, a Marko Branković jedan. Na drugoj strani Vorti de Jong je bio najefikasniji sa devet poena.

Holanđani su znatno bolje, sigurnije, smirenije započeli susret i stekli opipljivu prednost.

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Fil Foden crveni karton Izvor: Arena 2 Premium